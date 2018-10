“Mijn dochter eet niet meer en is doodsbang”: Sophia (6) belandt in ziekenhuis door pesters TTR

31 oktober 2018

15u33

Bron: The Sun 5 Een Britse moeder uit Tiverton heeft op Facebook een aangrijpende foto van haar 6-jarige dochter in een ziekenhuisbed gedeeld. “Dit is mijn dochter Sophia. Ze eet niet meer, huilt elke avond en is doodsbang”, schrijft Carrie Golledge, die de pestkoppen wil confronteren met hun daden.

De 6-jarige Sophia kampt met angstaanvallen door haar klasgenoten, die dagelijks de spot met haar drijven. Vooral het “zogenaamd beste vriendinnetje” van het meisje zou haar “emotioneel teisteren”, volgens Sophia’s moeder. In een bericht op sociale media wijst Carrie op de verwoestende effecten van pesten. “Mijn dochter wordt ‘s nachts zo'n twintig keer wakker, omdat ze een angstaanval heeft”, getuigt ze.

Carrie verwittigde meermaals de school, maar de directie deed naar verluidt niets om de pestkoppen te stoppen. “Volgens de school is dat gewoon hoe 6-jarigen met elkaar omgaan”, getuigt Sophia’s moeder. Ook de ouders van de pesters reageren volgens haar verkeerd op de situatie. “Ze beweren dat niet Sophia het slachtoffer is, maar wel hun oogappels”, klinkt het. De pesterijen gingen van kwaad naar erger, waardoor het kleine meisje almaar angstiger werd. Uiteindelijk werd Sophia noodgedwongen in het ziekenhuis opgenomen.

“Mijn dochter wil niet dat iemand anders het slachtoffer wordt van pesten. Daarom deel ik deze foto”, aldus Carrie, die intussen een nieuwe school voor haar dochter zocht. Het bericht van Sophia’s moeder maakte duidelijk wat los, want het werd op drie dagen tijd meer dan 173.000 keer gedeeld op sociale media. “We hebben veel reacties gekregen van mensen die we niet kennen. Dat doet deugd. Velen steken haar een hart onder de riem.”