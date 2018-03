"Mijn date met een seriemoordenaar: hij drong aan op een barbecue"



16 maart 2018

Bron: The Guardian 1 De Canadese Lorraine Murphy ontmoette 'Willy' in 1990. Ze sprak met hem af om hem in te schakelen als fotograaf die beelden kon leveren bij de artikels die ze als ambitieuze journaliste wou schrijven. Dankzij twee waarschuwingen over Willy kwam het zover niet. Veertien jaar later zag Lorraine 'Willy' terug, op het tv-nieuws, bij zijn aanhouding voor het plegen van verscheidene moorden. Lorraine doet haar straffe verhaal nu in The Guardian.

Vancouver, herfst 1990. Het legendarische jazzcafé The Classical Joint sluit de deuren. Lorraine Murphy ziet haar kans schoon om als beginnend journaliste haar eerste reportage te schrijven die ze daarna aan een krant zou verkopen. Er loopt in The Classical Joint ook een kleine, roodharige man rond, die met een dure en voor die tijd eerder zeldzame camera foto's schiet. "Hij was duidelijk een bekend figuur, want hij groette iedereen bij de voornaam, maar ook duidelijk niet erg geliefd, want de mensen draaiden meteen hun hoofd weg of zegden zomaar wat om snel weg te kunnen", getuigt Lorraine Murphy in The Guardian.

Lorraine stapt op de man af omdat ze interesse heeft in zijn foto's, die mooi bij haar artikel zouden kunnen passen. Dat zegt ze hem ook en de man is gecharmeerd. Hij zegt dat hij een boer is en dat er al foto's van hem in lokale kranten gepubliceerd zijn. De twee maken een nieuwe afspraak voor enkele dagen later, als de foto's ontwikkeld zijn. Lorraine vraagt nog zijn naam en zijn nummer: de man heet Willy. Hij laat Lorraine weten dat hij thuis nog een hele hoop foto's heeft die haar zouden kunnen interesseren.

Nog maar net is Willy weg, of twee andere mannen komen bij Lorraine aan tafel zitten. De oudere vraagt haar: "Willy brengt je toch niet naar huis, he?" Lorraine stelt hem gerust. "Dat is goed, want niet iedereen is aardig", zegt de man. De andere, jongere kerel waarschuwt Lorraine ervoor dat Willy aan de passagierszijde van zijn auto aan de binnenkant de klink heeft weggehaald. Soms zijn horrorverhalen echt waar, zegt hij. En "dat we ons moesten beschermen tegen monsters".

Lorraine besluit voorzichtig te zijn, maar verschijnt een paar dagen later toch op de afspraak met Willy. "Hij was keurig gekleed en had duidelijk het idee dat dit een date kon zijn." Willy toont de foto's aan Lorraine, een twintigtal. "Stuk voor stuk gefocust op een of meer vrouwen", schrijft ze. "Ik pikte er twee uit. Die gaf ik later aan de politie, samen met mijn notitieboekje. Een van de foto's kreeg ik nooit terug. Ik vraag me nog altijd af wat er met die vrouw gebeurd is."

Willy wil een verdere samenwerking graag bij hem thuis verder bespreken. Tijdens een barbecue, dringt hij erg aan. Lorraine beseft dan dat ze maar beter opstapt. Ze heeft op voorhand afgesproken met een vriendin dat die na twee uur zou komen opdagen om samen te gaan eten. Dat doen ze ook. Ze praten over creepy Willy en lachen met de situatie. Maar plots zegt Lorraines vriendin: "Niet omkijken, maar Willy loopt hier rond". Het is meteen gedaan met lachen.

De twee dames betalen en gaan weg. Als ze Willy op straat zien, zetten ze het op een lopen om de bus te nemen. Ze stappen een paar keer over en kiezen opzettelijk een hele omweg naar huis om aan Willy te ontsnappen.

Veertien jaar later is Lorraine met haar vader naar het nieuws aan het kijken. "Die ken ik", zegt ze, terwijl het nieuwsanker zegt dat de man in kwestie is aangehouden voor verscheidende moorden. Het is Willy, of voluit Robert William Pickton.

Op aanraden van haar vader licht Lorraine de politie in. Varkensboer Willy bleek heel wat vrouwen meegetroond te hebben naar zijn "plekje op de buiten" voor een barbecue. Hij vermoordde ze daar, vermaalde hun lijken en diende ze op aan nietsvermoedende vrienden. Hij werd veroordeeld tot levenslang met een minimum van 25 jaar cel voor zes moorden. Later bekende hij dat hij 49 vrouwen had vermoord.

"Vaak denk ik niet aan Willy, wél aan zijn slachtoffers", schrijft Lorraine. "En aan die twee mannen in The Classical Joint. Hadden zij mij niet gewaarschuwd, was ik misschien meegegaan met Willy naar zijn boerderij, gewoon uit beleefdheid of met het vooruitzicht van een artikel."

Bijna alle vrouwen die Willy had vermoord, zaten in de prostitutie, waardoor ze zonder al te veel vragen de wagen van een vreemde instapten. Een contrast dat het leven van Lorraine redde. "Ik was niet alleen in de mogelijkheid om nee te zeggen, ik had ook nog eens het voorrecht om gewaarschuwd te worden. Twee keer."