“Mijn broer hielp anderen door het raam te vluchten, daarna schoot Gökmen Tanis hem dood” Tramterrorist opnieuw uit rechtszaal verwijderd: “Ik geef niks om jullie!” Peter Koop en Yelle Tieleman

03 maart 2020

12u44

Bron: AD.nl 0 Proces Tramaanslag Utrecht Er is een emotionele zitting aan de gang in de rechtbank van Utrecht. Nabestaanden en slachtoffers van de tramaanslag in de gelijknamige Nederlandse stad krijgen er de kans verdachte Gökmen Tanis te vertellen hoeveel impact die dag op hun leven heeft gehad. “Er gaan zoveel emoties door mij heen. Ik zou willen schreeuwen van woede.” De tramterrorist (38) schoffeert opnieuw nabestaanden en is inmiddels voor de tweede dag op rij uit de rechtszaal verwijderd.

Gökmen Tanis (38) wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van viervoudige moord en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Hij schoot op 18 maart vorig jaar vier mensen dood in een tram in Utrecht. Twee jonge vrouwen raakten zwaargewond.



Eén van de dodelijke slachtoffers was Roos (19). Haar moeder was vanochtend de eerste van de nabestaanden die het woord voerde. “Er gaan zoveel emoties door mij heen. Ik zou willen schreeuwen van woede. Om het verlies van Roos’’, snikte de vrouw die Tanis een narcist noemt. “Hij pakte die ochtend een wapen. Doelbewust. Hij schiet mijn kind dood. Zo wreed en onmenselijk.’’ Ze ging verder: “Mijn kind. Mijn meisje van me afgepakt. Ik heb haar moeten wegdragen. Dat is ondraaglijk. Het is zo onwerkelijk en wreed. Naar huis zonder Roos. 's Nachts droom ik van haar, dan neem ik haar in mijn armen. Het voelt zo echt. En dan moet ik weer afscheid nemen.” Volgens Roos’ moeder is er één ding dat Tanis niet kapot heeft kunnen maken: “Dat is mijn liefde voor Roos. Ze is bij me. Voor altijd.”

De zus en vader van Roos vinden dat Gökmen Tanis geen tweede kans verdient. Vader René richtte zich rechtstreeks tot de verdachte. “Je kunt wel lachen, maar als jij dood bent, dan lach ik.” De woede van de man is intens. “Ik spreek nu over mijn dochter, mijn alles. Mijn 19-jarige dochter Roos, een lieve dochter, keurig meisje, met een leuke vriend, veel vrienden en kennissen. Mijn dochter die geen onderscheid maakte in wie ze toeliet in haar leven. Een van haar beste vrienden was een moslim. Maar jij hebt die dag in de tram bewust en kennelijk alleen op Westers ogende mensen geschoten. Je was zelf zo laf dat je je hebt laten aanhouden door onze democratische politie. Je had van mij een kogel voor jezelf mogen bewaren, maar daarvoor zal je ook te laf zijn geweest.”

Rinke

Ook de nabestaanden van de 49-jarige Rinke - vader van drie kinderen - vragen om ‘de aller-, allerzwaarste straf’ voor Tanis. Rinskes vrouw en kinderen kunnen het niet aan de zittingen bij te wonen, maar zijn broer laat weten dat hij Rinke - met wie hij illegaal de Elfstedentocht schaatste - enorm mist. En zijn zus zei snikkend: “We hebben een mooi en lief mens verloren.”



Ze vervolgde: “Zijn laatste minuten moeten afschuwelijk zijn geweest. Rinke heeft een vreselijke dood gehad. De angst die Rinke heeft gehad toen hij niet kon vluchten. Rinke trok aan de noodrem. Hielp mensen door het raam om te vluchten. Zo was hij. Maar hij kon niet vluchten. Toen hij uit het raam sprong raakte het schot hem fataal. Mijn moeder huilt elke dag. En mijn vader is woest. 18 maart besloot deze gek het leven van Rinke te beëindigen. Deze idioot verdient de aller-, allerzwaarste straf die er is.”



De vader van Rinke haalde de eerdere strafzaken aan waar Gökmen Tanis bij betrokken was. “Waarom heeft de rechtbank niet op tijd ingegrepen? De rechtbank mocht stapelen, maar de stapel was blijkbaar nog niet hoog genoeg om hem uit de samenleving te verwijderen. Die keuze heeft het leven van mijn zoon en drie anderen gekost. Dat is moeilijk te accepteren.”

Leegbloeden

Eline raakte die 18 maart gewond bij het schietincident. Ze vertelde hoe ze sprintend net op tijd voor de tram was, instapte en later in een hel terechtkwam. Ze leunde tegen een raam toen een man plots Allah Akbar schreeuwde en begon met schieten. “Ik geloofde gewoon niet wat ik zag.” Toen Eline uit de tram kon springen, verzwikte ze haar enkel en viel. “Ik wist dat ik de lul zou zijn. Probeerde nog weg te kruipen, maar ik wist wat er zou gebeuren. Toen kreeg ik een harde klap. Ik kreeg geen lucht.”

Terwijl ze op de grond lag kneep Eline in haar vingers. “Ik kon alleen maar denken aan m’n moeder en zusje. Ik kon ze niet achterlaten.” Eline werd uiteindelijk zes keer geopereerd en lag negen dagen in coma. Ze heeft een incomplete dwarslaesie en moest opnieuw leren lopen. “De Eline van 17 maart is niet dezelfde als de Eline die nu voor u staat. Gökmen, je hebt me niet verslagen, en dat zal je ook niet lukken.”

Lachende verdachte

Op de eerste dag van het proces, gisteren, leidde het gedrag van tramschutter Tanis tot veel verbijstering bij nabestaanden, slachtoffers en andere aanwezigen. De verdachte stak meerdere keren zijn middelvinger op naar de rechter, maakte kusgebaren naar de officieren van justitie (procureurs) en bespuugde zijn advocaat, André Seebregts. De rechter begon de zitting vandaag dan ook met het uitspreken van zijn waardering voor de opstelling van de nabestaanden, die ondanks het provocerende gedrag van Tanis zich toch wisten te beheersen.

Tanis is vanochtend net als gisteren door de parketpolitie de zaal in geleid. Negen agenten houden hem in de gaten. De verdachte heeft een trainingspak aan, wit jasje, zwarte broek, witte sportschoenen. Zijn gezicht was vrij uitdrukkingsloos bij binnenkomst en dat bleef aanvankelijk zo. Pas toen Roos’ woedende vader zich direct tot hem richtte, kon Tanis het niet laten een keer hardop te lachen. Daarna verscheen een glimlach met regelmaat op zijn gezicht, net als tijdens de zitting van gisteren.

De dertiger werd vanmiddag weer uit de zaal verwijderd: hij dreef de nabestaanden met zijn gedrag opnieuw tot tranen en razernij en riep hen toe: “ik geef niks om jullie!”

De komende uren komen nog meer slachtoffers en nabestaanden aan het woord. De strafeis tegen Tanis volgt donderdag.