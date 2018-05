“Mijn baby werd twee keer geboren nadat chirurgen hem opereerden tijdens mijn zwangerschap en terugplaatsen” KVDS

17 mei 2018

13u57

Bron: The Sun 0 Het hart van de Amerikaanse Joni Reinkemeyer (22) sloeg over toen de dokter haar eind vorig jaar vertelde dat er iets ernstigs mis was met de baby die in haar buik groeide. Een echo toonde dat er vocht aanwezig was in zijn hersenen en er achteraan mogelijks een tumor zat. Hun beste optie was een operatie, waarna de baby teruggeplaatst zou worden in de baarmoeder. Maar het was een operatie die nog nooit eerder was uitgevoerd in het ziekenhuis. En hun kind kon sterven.

De jonge vrouw uit Jefferson City in Missouri was 19 weken ver in haar zwangerschap toen het slechte nieuws kwam, zo getuigt ze in de Britse krant The Sun. Ze had die dag samen met haar vriend Chris Skain (28) een afspraak in het ziekenhuis voor een echo en ze waren allebei erg opgewonden, want ze zouden het geslacht van hun baby te weten komen. Er stond ook een feestje gepland in het weekend waarop het geslacht officieel onthuld zou worden aan familie en vrienden.

Echotoestel

“Terwijl het echotoestel over mijn buik ging, hield ik de hand van Chris vast en voelde ik me de koning te rijk”, vertelt ze. “We waren nog maar zes maanden samen, nadat we elkaar leerden kennen via een gemeenschappelijke vriend in november 2016. En hoewel de zwangerschap niet was gepland, was ik toch heel blij dat we een kind zouden krijgen. Want Chris zou een geweldige papa zijn. Het maakte niet uit dat we allebei nog studeerden. Ik zat al in mijn laatste jaar aan de universiteit om in het onderwijs te gaan en Chris werkte en studeerde daarnaast voor ingenieur.” (lees hieronder verder)

Maar toen kwam een donderslag bij heldere hemel. Het echotoestel pikte iets vreemds op: er leek vocht in de hersenen van de baby te zitten en mogelijks ook een tumor. Het koppel werd meteen doorverwezen naar een ziekenhuis in Columbia, Missouri, en na nog meer tests naar nog een groter ziekenhuis in St Louis. Uiteindelijk bleek dat hun baby een open rugje had, een aandoening waarbij de bogen van de wervels niet goed gesloten zijn. Daardoor kunnen bepaalde structuren - zoals het ruggenmerg - die normaal gezien beschermd worden door de wervelbogen, daarbuiten komen te liggen en beschadigd raken. En zoiets kan resulteren in bijvoorbeeld verlamming.

Opties

Chirurg Michael Bebbington ging met het koppel samenzitten en vertelde wat de opties waren. “Ik was geschokt toen hij zei dat hij mijn baarmoeder kon openmaken, het open rugje kon dichtmaken en ons kindje daarna kon terugplaatsen, zodat het nog verder kon groeien”, aldus Joni. “Hij zei er wel bij dat een dergelijke operatie op een foetus nog nooit eerder was gedaan in het ziekenhuis en waarschuwde dat het kindje het risico liep om te sterven.”

Het koppel besloot het erop te wagen. “Als het onze baby een makkelijker leven kon geven, wilde we ervoor gaan”, aldus Joni. Intussen hadden ze nog altijd de gesloten envelop bij zich waarin het geslacht van de baby onthuld werd. Na lang twijfelen besloten ze om het feest in het weekend toch te laten doorgaan. Daarop werd duidelijk dat ze een jongen kregen en Joni en Chris besloten hem Jackson te noemen. (lees hieronder verder)

De operatie vond uiteindelijk plaats op 10 oktober vorig jaar: een maand na de diagnose, zodat Jackson groot genoeg was om het te overleven. “Jackson woog op dat moment nog maar 0,454 kilogram. Er zouden zeker 32 mensen in de operatiezaal aanwezig zijn”, aldus Joni. “Omdat de procedure er nog nooit was uitgevoerd, werden er voor elke taak twee mensen aangewezen. Onder meer twee anesthesisten en twee neurochirurgen.”

De dokters slaagden erin om het open rugje te herstellen. “Toen ik wakker werd, kreeg ik opeens weeën”, aldus Joni. “Ik moest in bed blijven en gelukkig stopten ze. Ik had zo veel pijn. De dokters hadden zich een weg door mijn buikspieren moeten banen en ik kon zelfs niet meer alleen rechtop zitten. Ik was ook bang dat mijn baarmoeder zou scheuren.”

Hartslag

Alles ging gelukkig goed en het koppel huurde een flat vlakbij het ziekenhuis om snel ter plaatse te zijn mocht er alsnog iets fout gaan. Elke dinsdag ging Joni ook op controle. Uiteindelijk, na 10 weken in bed, werd Jackson geboren met een keizersnede. Hij woog 2,070 kilogram en moest nog 12 dagen op de neonatologie blijven omdat zijn hartslag laag was en hij geelzucht leek te hebben. (lees hieronder verder)

“Ik was verliefd op hem vanaf het moment dat ik hem zag”, aldus Joni. “Het gaat intussen goed met hem, ondanks alles wat hij in zijn jonge leven al heeft meegemaakt. Mensen hebben me ook al gevraagd of we nu twee keer per jaar zijn verjaardag zullen vieren. Als je er rekening mee houdt dat hij inderdaad twee keer geboren is, denk ik dat we hem wel twee verjaardagstaarten kunnen gunnen.”

