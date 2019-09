“Mijn baby is amper 4 maanden, bid voor ons”: bewoners Bahama’s wanhopig bij doortocht orkaan Dorian Joeri Vlemings

02 september 2019

10u45

Bron: Washington Post, Sky News, BBC 14 Gertha Joseph (34) heeft een schrijnende video gepost waarin ze de wereld smeekt om voor haar en haar baby van vier maanden te bidden tijdens de doortocht van orkaan Dorian. Die richt een ware ravage aan op de eilandengroep. Er is voorlopig al sprake van zeker één dode, een jongen van zeven die verdronk. Verwacht wordt dat de dodentol nog zal oplopen.

“Aub, bid voor ons, aub, bid voor ons, voor mij en mijn baby”, schreeuwt Gertha Joseph met krakende stem vanop de Bahama’s, terwijl ze filmt hoe orkaan Dorian - een storm van categorie 5 met windsnelheden tot meer dan 350 km/uur - de eilandengroep teistert. “Ik smeek jullie, mijn baby is amper vier maanden oud.” Joseph staat noodgedwongen buiten omdat het dak van haar appartementsgebouw in Marsh Harbour is ingestort. Ze voegt eraan toe dat sommige buren door het wassende water enkele huizen aan de overkant probeerden te bereiken, maar dat niet iedereen daarin slaagde. “Het water sleurde hen gewoon mee.” Zelf zegt Joseph vast te zitten met haar baby: “Ik kan niet zwemmen”. “Bid voor ons, voor iedereen die is achtergebleven in het appartementsgebouw”, smeekt ze.

Daken weggeblazen, straten onder water, auto’s opgetild. Ook Nikieva Wallace staat doodsangsten uit bij de doortocht van Dorian. Ze ziet elektriciteitspalen en bomen voor haar ogen knakken in Marsh Harbour, een stadje op het eiland Great Abaco met meer dan 6.500 inwoners. Wallace probeert er kalm bij te blijven om haar zoontje van twee niet te verontrusten. Tijdens haar telefoongesprek met de Washington Post vliegt een zogenaamde ‘orkaanluik’, dat de vensters moet beschermen tegen regen en storm, gewoon de straat op. Een half uur later is haar telefoonlijn dood.

De overheid beval evacuatie van de kleinere eilanden van de Bahama’s, maar de meeste bewoners weigerden dat. Ook al werd de bevolking gewaarschuwd voor “catastrofale overstromingen”. Op de Abaco-eilanden, in het noordoosten van de Bahama’s waar Dorian als orkaan van categorie 5 aan land kwam, bereikte de stortvloed al een hoogte van 5,5 tot 7 meter. “Op sommige plaatsen kan je niet meer zien waar de straat en waar de oceaan begint”, zei Hubert Minnis, premier van de Bahama’s. “En daar moet het ergste van de storm nog komen.”

De staten Florida, Georgia, North en South Carolina hebben de noodtoestand uitgeroepen.

Bekijk ook: Gents gezin in Florida vreest orkaan Dorian: “Onze grootste angst is het overstromingsgevaar”

The eye of #Dorian pic.twitter.com/XN29zC46IP Garrett Black(@ GBlack22wx) link