"Microfinanciering van terrorisme": meer dan 400 IS-geldschieters geïdentificeerd in Frankrijk sam

26 april 2018

16u17

Bron: belga 0 De Franse autoriteiten hebben op hun grondgebied de voorbije twee jaar 416 geldschieters van terreurgroep Islamitische Staat (IS) geïdentificeerd. Openbaar aanklager François Molins waarschuwt op radionieuwszender Franceinfo voor een 'microfinanciering' van het terrorisme, waarbij de giften bescheiden zijn, maar wel talrijk.

Molins vindt die 400 geldschieters "veel", zegt hij op de laatste dag van een conferentie over de financiering van het internationaal terrorisme in Parijs. Zijn diensten kwamen ook 320 'fondsenwervers' op het spoor, voornamelijk in Turkije en Libanon, die jihadisten in Syrië en Irak financierden. Het blootleggen van die geldstromen kan een middel zijn om mogelijke aanslagen te verhinderen, aldus de magistraat.

Het gerecht in Frankrijk heeft al verschillende dossiers geopend waarin ouders ervan worden verdacht dat ze geld gestuurd hebben naar hun kind dat in Syrië of Irak is gaan vechten aan de zijde van IS. Er zijn ook al veroordelingen uitgesproken.

Terreurgolf

Bij de golf van terreur in Frankrijk kwamen de voorbije jaren nu al meer dan 240 mensen om het leven. Volgens Molins is de terreurdreiging in Frankrijk weliswaar diffuser geworden, maar blijft ze bestaan. Een maand geleden doodde een 25-jarige jihadist in nog vier mensen bij verschillende aanvallen in het zuiden van het land. IS eiste de acties op.

Kringen binnen het Elysée menen dat IS enorme inkomsten binnenkrijgt om haar oorlogskas te spijzen. Voor 2014 en 2015 is telkens sprake van ongeveer 1,5 miljard dollar (zo'n 1,2 miljard euro), voor 2016 ligt het bedrag "iets lager". De terreurgroep heeft ook geïnvesteerd in bedrijven en onroerend goed.