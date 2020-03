“Michel Fourniret heeft moord op 9-jarige Estelle bekend” TT

06 maart 2020

23u32

Bron: Le Point 3 Seriemoordenaar Michel Fourniret heeft in Parijs tegenover de onderzoeksrechter de moord op het 9-jarige Franse meisje Estelle Mouzin bekend. Dat schrijft het Franse magazine Le Point op zijn website. Mouzin verdween in januari 2003 in de Franse gemeente Guermantes toen ze terugkeerde van school, ze was toen negen jaar. Haar lichaam is nooit teruggevonden.

Het is onduidelijk of Fourniret ook bekend heeft wat er met het lichaam van het meisje gebeurd is. Hij zou vandaag verder ondervraagd zijn.

Fourniret was in het verleden wel vaker in beeld gekomen als verdachte. Die verdenkingen konden echter nooit hard gemaakt worden, onder meer omdat de seriemoordenaar zich op de dag van de feiten op een andere plaats zou bevonden hebben. Maar in november vorig jaar bekende zijn ex-vrouw dat ze Fourniret een alibi bezorgde en werd de seriemoordenaar in beschuldiging gesteld.

Fourniret, bijgenaamd het ‘monster van de Ardennen’, werd in 2008 al tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en moord op zeven meisjes en vrouwen. Onder hen ook de Belgische Elisabeth Brichet (12). Later bekende hij nog de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19). Zij waren allebei in het begin van de jaren negentig verdwenen in het Franse departement Yonne.