“Michael Cohen, ex-advocaat Trump, vervroegd vrijgelaten uit gevangenis wegens coronacrisis” kv

21 mei 2020

05u36

Bron: ANP 0 Michael Cohen, de voormalige advocaat van Donald Trump, wordt toch in huisarrest geplaatst vanwege het coronavirus. Dat meldden The Wall Street Journal en CNN op basis van ingewijden.

In veel Amerikaanse gevangenissen is het virus uitgebroken en zijn cipiers en gevangenen besmet. De voormalige advocaat van de Amerikaanse president werd eerder niet in huisarrest geplaatst, omdat de regels werden aangescherpt. Nu mag hij toch naar huis, omdat steeds meer mensen besmet raken in de gevangenis.

Cohen zit een straf van drie jaar uit vanwege liegen tijdens een verhoor in het Huis van Afgevaardigden over het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen namens Trump met campagnefondsen. Trump heeft die betalingen en relaties ontkend.



Cohen werkte meer dan tien jaar voor Trump en was een centrale figuur in verschillende kwesties rond de president. Hij werd vaak omschreven als de 'veegmachine' van Trump, totdat de twee met elkaar braken. Cohen keerde zich af van Trump en uitte serieuze beschuldigingen tegen hem in de rechtszaal en het Congres. Hij is van plan een boek uit te brengen waarin hij "alles uit de doeken doet".