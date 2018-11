"Mexico en VS hebben akkoord om asielaanvragen migranten aan Mexicaanse grens te verwerken" IB

25 november 2018

03u20

Bron: Belga 0 De toekomstige Mexicaanse regering heeft vandaag in de Washington Post verklaard dat ze een akkoord heeft bereikt met de Amerikaanse regering over de migrantenkwestie. Migranten uit Midden-Amerika die asiel willen aanvragen in de VS, zullen aan de Mexicaanse kant van de grens mogen blijven terwijl hun aanvraag in de VS behandeld wordt.

Het was Olga Sanchez Cordero, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, die het nieuws bekendmaakte in de Washington Post. De vrouw zetelt in de regering van president Andres Manuel Lopez Obrador, die op 1 december van start gaat.

Sanchez Cordero spreekt van een “kortetermijnoplossing". "De oplossing op middellange en lange termijn is dat mensen ophouden met migreren", zei de aankomend minister. "Mexico staat klaar met open armen en alles wat nodig is. Maar beeld je je in, karavaan na karavaan na karavaan: dat zou ook voor ons een probleem zijn", aldus de toekomstig minister.

Contradictorische berichten

Vreemd genoeg verspreidde haar kabinet even later een persbericht waarin stond dat er "geen enkel akkoord was tussen de toekomstige regering van Mexico en de VS". Trump tweette dan weer dat "migranten aan de zuidgrens niet toegelaten zullen worden in de VS in afwachting van de individuele goedkeuring door het gerecht". Hij leek op zijn beurt dus wel de informatie van de Washington Post te bevestigen.

Een karavaan van enkele duizenden migranten, voornamelijk Hondurezen die hun land midden oktober zijn ontvlucht om te ontkomen aan geweld en armoede, bereikt geleidelijk aan de grens met de VS.

Trump stuurde eerder al duizenden militairen naar de grens met Mexico, en dreigde die volledig te sluiten als de toestand zou escaleren. Ook ondertekende de president een decreet om asielaanvragen van mensen die het land 'illegaal' zijn binnengekomen automatisch te verwerpen. Een rechtbank houdt die sanctie voorlopig tegen echter tegen.

