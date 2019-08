“Mexicaanse Senaat wil geen 'veilig derde land'-overeenkomst met VS” ES

23 augustus 2019

11u46

De Mexicaanse Senaat zal "zeker" geen overeenkomst ratificeren waardoor Mexico een 'veilig derde land' wordt. Dat heeft meerderheidsleider Ricardo Monreal laten verstaan. De Verenigde Staten dringen aan op een dergelijke overeenkomst. Het zou betekenen dat alle migranten uit Centraal-Amerika, die via Mexico naar de VS willen, asiel moeten aanvragen in Mexico.

In een mededeling aan minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard schrijft Monreal dat die er "zelfs niet moet over denken" om een overeenkomst te ondertekenen die Mexico als 'veilig derde land' definieert. Ebrard liet op Twitter weten dat hij zich aansluit bij het standpunt van de Senaat.

“Mexico moet migrantenstroom naar VS verminderen”

Bij onderhandelingen in juni had de regering-Trump geëist dat Mexico tot een 'veilig derde land' zou worden uitgeroepen. Er werd toen een akkoord gesloten waarbij Mexico er zich toe verbond de migrantenstroom naar de VS te verminderen. Het ontplooide onder meer 25.000 soldaten aan zijn grenzen. Of de Mexicaanse inspanningen effect hebben, zal na 90 dagen worden beoordeeld, zo stipuleerde het akkoord. Die periode loopt op 5 september af.

Guatemala wel label ‘veilig derde land’

Een goede maand geleden kwam Washington wel al tot een overeenkomst met Guatemala waardoor het Centraal-Amerikaanse land het label van 'veilig derde land' krijgt. Vluchtelingen uit landen als Honduras en El Salvador, die Guatemala doorkruisen op weg naar de VS, kunnen voortaan niet langer asiel aanvragen in de VS, maar moeten dat in Guatemala doen.