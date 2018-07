#MeTooFoot: Franse vrouwen betast in feestgedruis na WK finale: "Het enige wat ik mij van de overwinning kan herinneren, is dat ik seksueel ben lastiggevallen" Marlies van Leeuwen/IB

18 juli 2018

01u37

Bron: AD 0 In het feestgedruis na de winst van Frankrijk op het WK voetbal zijn tientallen vrouwen geïntimideerd, aangerand of aangevallen. Dat melden ze op Twitter onder de hashtag #metoofoot.

Sinds zondagavond verschijnen de verhalen online van vrouwen die beweren slachtoffer te zijn geworden van intimidatie of aanranding tijdens de viering van de overwinning van het team van Frankrijk op het WK. De incidenten spelen zich meestal af in Parijs, schrijven Franse media, maar ook in andere steden zoals Rouen of Lyon, in fanzones, bars of openbaar vervoer. De vrouwen beschrijven hoe ze werden beetgepakt bij borsten of billen, of hoe ze een tong in hun mond gedrukt kregen.

"Vreselijke avond"

Een vrouw onder de naam Kateya deelde als eerst ervaringen. "Ik zal jullie de vreselijke avond laten zien die mannen gisteravond bij vrouwen hebben veroorzaakt", schrijft ze, met screenshots van verhalen van slachtoffers. Na haar berichten, regende het tweets van vrouwen die soortgelijke ervaringen hadden.

Je vous laisse observer la soirée horrible que la délicatesse masculine à fait passer à beaucoup trop de femmes hier soir...



👇 Kateya(@ KateyaV) link

Zo zegt een vrouw dat een man de chaos op de Champs-Élysées heeft gebruikt om haar te betasten. "Het enige wat ik mij van de overwinning van Frankrijk kan herinneren, is dat ik seksueel ben belaagd."

Een andere vrouw beschrijft dat een dronken man haar probeerde te zoenen, schrijft Europe1. "Ik duwde hem weg en toen pakte hij me bij de nek. Hij zei: "We hebben gewonnen, wat had je dan gedacht?"

De politie had na de overwinning de handen vol aan geweldplegingen, rellen en plunderingen.

Petite pensée aux deux abrutis qui m’ont tripotée hier soir dans la foule ainsi qu’à celui qui s’est déshabillé devant moi dans les toilettes d’un bar en me demandant de le rejoindre. On est champions du monde mais allez bien en enfer. https://t.co/o32VlthPzH Margot Antoniazzi(@ Margot_Antz) link