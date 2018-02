#MeToo-politica beticht van betasten mannelijke stafmedewerker mvdb

09 februari 2018

11u03

Bron: New York Post 20 Cristina Garcia (38), een Democratisch lid van het lagerhuis van de staat Californië, wordt ervan beschuldigd een voormalige mannelijke medewerker te hebben betast. De politica steunde in de afgelopen maanden meermaals de #MeToo-campagne, de wereldwijde actie die seksueel geweld tegen vrouwen aankaart.

Garcia's voormalige medewerker Daniel Fierro verklaarde aan nieuwssite Politico dat hij in 2014 als 25-jarige de jaarlijkse softbalwedstrijd voor verkozenen en stafmedewerkers van de California State Assembly bijwoonde. In de dug-out langs het speelveld kwam Garcia naast hem staan, schuurde zich tegen hem aan en duwde haar billen tegen hem. Ze maakte volgens Fierro aanstalten om zijn kruis te betasten, maar zover kwam het niet. De twintiger ging ergens anders staan.

Nu bijna vier jaar later, komt het vermeende incident boven water. Fierro meldde het voorval aan zijn huidige baas Ian Calderon, een eveneens Democratisch lid van het Californische lagerhuis. Het leidde tot een klacht bij de bevoegde instantie van het deelstaatparlement, waarop een onderzoek van start ging.

Garcia bevestigt in een reactie aan de New York Post dat ze aanwezig was op de bewuste softbalwedstrijd. Ze herinnert zich het voorval echter niet en ontkent de aantijgingen: "Ik houd met niet bezig met dergelijk ongepast gedrag. De aantijgingen stroken niet met de waarden die ik hoog in het vaandel draag."