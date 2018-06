#MeToo Goeroe: het relaas van een Nederlandse vrouw die seksueel misbruikt werd door haar boeddhistische leraar IB

18 juni 2018

08u04

Bron: Reporter Radio, NPO1 1 Een vredelievende leer, dat is het beeld wat veel mensen in het westen van het boeddhisme hebben. Maar vrij van schandalen is die leer niet: de afgelopen jaren werd bekend dat kwetsbare westerse vrouwen binnen verschillende boeddhistische centra seksueel misbruikt zijn. In Nederland heeft nu voor het eerst een door haar goeroe seksueel misbruikte vrouw in het programma Radio Reporter haar verhaal gedaan.

Cecile werkte aan de universiteit van Lausanne in Zwitserland, toen ze in 2004 voor het eerst in aanraking kwam met de leer van de Tibetaanse geestelijke Namkha Rinpoche en zijn boeddhistische gemeenschap Rigdzin. “Namkha Rinpoche kwam lesgeven in mijn wijk in het buurtcentrum. Eerst ben ik een paar keer naar een voorlezing geweest”, vertelt Cecile. “Een paar maanden later ben ik mee op retraite gegaan en toen ben ik bij de groep gegaan.”

Cecile was al snel onder de indruk van de manier van lesgeven van Namkha Rinpoche. “Hij zei wat hij deed. Hij was verfrissend voor mij”, zegt ze. Toen er vanuit de groep, die in die tijd in Lausanne uit zo’n dertig mensen bestond, druk uitgeoefend werd om zich alleen nog maar bezig te houden met het boeddhisme, liet Cecile haar andere activiteiten vallen. “Ik heb mijn hobby’s vrij snel nadat ik bij de groep ging, laten varen. Ze verwachtten dat je je alleen maar met het boeddhisme bezighield. Dat is natuurlijk vrij eng. Dus toen veranderde mijn leven en werd het van normaal en regulier juist erg gefocust en zelfs licht psychotisch. Ik was eenzijdig bezig”, beschrijft de vrouw.

Gewelddadig en intimiderend

“Namkha werd heel erg op een voetstuk geplaatst”, vertelt Cecile, die haar goeroe ook als gewelddadig en intimiderend beschrijft. “Als je direct contact met hem had was je heel nederig en onderdanig: dan durfde je niet veel te zeggen.” Die ongelijke relatie strookte met de leer van zijn onderwijs, dat je altijd een ‘pure perceptie’ moet hebben van de leraar. “Alles wat hij deed, moesten wij als puur zien. Dat deden wij en dus accepteerden wij alles wat hij deed.”

Toen Cecile een keer door Namkha werd geslagen, greep niemand dan ook in.

"Tantrische zegeningen"

Maar het ging verder dan enkel fysiek geweld. Nahmka overschreed ook meermaals een seksuele grens bij Cecile. “Nahmka heeft mij drie keer seksueel gepakt”, zegt de vrouw. “Alle drie keer in Zwitserland. Dat was drie keer onder verschillende omstandigheden. Hij heeft me ook een keer betast. “Dat heb ik toen heel passief ervaren, ook weer vanuit het perspectief dat alles wat hij doet puur is. Je ging voorbij aan je eigen gevoelens en aan je eigenwaarde. Dat was niet leuk. Terwijl het plaatsvond, probeerde je je af te sluiten voor alles, om het maar te ondergaan”, beschrijft Cecile de verkrachtingen.

“Dat was niet prettig. Het doel van de seks was om tantrisiche zegeningen (een soort hogere spirituele verbinding, IB) te ontvangen, maar ik voelde me daar heel ongemakkelijk bij want ik vond het niet prettig dat iemand dat deed met mijn lichaam. Dat voelde heel rot voor mij.”

“Nahmka was heel sterk, heel dominant en ik kon niet goed mijn grenzen aangeven”, zegt Cecile. “Hij drukte je zo in de hoek, hij deed iets met je. Hij had een natuurlijk overwicht.” Tot nu toe heeft Cecile nog nooit met iemand gepraat over wat haar in Zwitserland is overkomen. “Dat kon ik niet.”

Meermaals beschuldigd van seksueel misbruik

Het is niet de eerste keer dat Namhkha Rinpoche wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Geruchten gaan al jaren rond. In 2004 liepen er klachten over hem binnen bij het hoofdkantoor van de Dalai Lama, waarvan een zou gaan over seksueel contact met een vrouwelijke leerling. De goeroe ontkende de beschuldigingen en door gebrek aan bewijs werd er verder geen onderzoek gedaan.

Begin dit jaar diende ook een Zwitserse vrouw een klacht in tegen de goeroe. Ook zij komt in de reportage aan het woord, net als kritische volgers van de westerse boeddhistische wereld, oud-leden van Rigdzin en een onderzoekster die gespecialiseerd is in seksueel misbruik in religieuze groepen.

De reportage #MeToo Guru van Radio Reporter van de Nederlandse publieke omroep is hier volledig te beluisteren.