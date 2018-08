#MeToo-activiste ontkent misbruik tienerjongen: "Ik ben geschokt en gekwetst" TTR

21 augustus 2018

17u47

Bron: Belga 2 De Italiaanse actrice Asia Argento, een van de voortrekkers van de #MeToo-beweging, heeft vandaag "elke seksuele betrekking" met de jonge acteur Jimmy Bennett ontkend. 'The New York Times' schreef eerder dat ze de Amerikaanse acteur en muzikant 380.000 dollar (332.000 euro) heeft gegeven om hem te laten zwijgen over seksueel misbruik toen hij 17 jaar was.

Volgens de krant, die documenten van de advocaten van Bennett toegestuurd kreeg, zou Argento de nu 22-jarige acteur seksueel misbruikt hebben in een hotelkamer in Californië in 2013, toen hij 17 jaar was. Zij was toen 37. In de documenten, waarin ook een selfie van de twee in bed van 9 mei 2013 is opgenomen, zit ook de intentieverklaring van Bennett, waarin hij 3,5 miljoen dollar aan schadevergoedingen vraagt. Uiteindelijk betaalde Argento dus 380.000 dollar aan de jonge acteur, aldus het artikel.

Argento reageert nu voor het eerst op de beschuldigingen. "Ik ben diep geschokt en gekwetst omdat ik nieuws moet lezen dat absoluut onwaar is. Ik heb nooit enige seksuele relatie gehad met Bennett", zegt ze in de verklaring. "Ik was jaren bevriend met hem, maar dat stopte na mijn onthulling in de Weinstein-zaak. Bennett, die toen zware financiële problemen had en daarvoor nog gerechtelijke stappen ondernam tegen zijn familie waarbij hij miljoenen aan schadevergoedingen eiste, vorderde plots een enorme som geld van me."

Volgens Argento besliste haar vriend, de recent overleden kok Anthony Michael Bourdain, de som te betalen omdat hij negatieve publiciteit wilde vermijden. De actrice heeft het over de "zoveelste ontwikkeling in een reeks gebeurtenissen die haar erg verdrietig maken en een langdurige kwelling zijn".