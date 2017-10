"Methodes van een ervaren criminineel": ex-president Sarkozy in nauwe schoentjes EB

Bron: AFP 0 AFP Voormalig Frans president Nicolas Sarkozy. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy, diens advocaat Thierry Herzog en een ex-magistraat hangt een proces boven het hoofd wegens "corruptie" en "belangenvermenging". Het financiële parket in Frankrijk vergelijkt de methodes van 'Sarko' in de zaak met die van een "ervaren misdadiger". Dat meldt de Franse krant Le Monde. De vraag om Sarkoy gerechtelijk te vervolgen, dateert van 5 oktober.

In een 79 bladzijden tellende aanklacht stelt het nationale financiële parket (PNF) dat er "voldoende bewijsmateriaal" aanwezig is om de oud-president en advocaat Herzog voor de rechter te slepen wegens corruptie en actieve belangenvermenging.

Aan de basis van de zaak ligt het afluisteren van Sarkozy's telefoongesprekken in een ander onderzoek, dat de financiering door het Libië van wijlen Moammar Kadhafi van Sarkozy's verkiezingscampagne in 2007 nagaat. De speurders stelden vast dat Sarko en Herzog communiceerden via gsm's onder schuilnamen. Voor Sarkozy was dat een zekere 'Paul Bismuth'.

Die gesprekken tonen volgens het parket aan dat de voormalige bewoner van het Elysée in 2014 via zijn advocaat heeft geprobeerd geheime informatie los te peuteren bij een hoge rechter van het Hof van Cassatie, Gilbert Azibert. Sarkozy probeerde van de rechter te verkrijgen dat zijn in de zaak-Bettencourt in beslag genomen agenda's aan hem werden terugbezorgd. Liliane Bettencourt, onlangs overleden, was de steenrijke erfgename van de groep L'Oréal, die Sarko met miljoenen euro's steunde. In die zaak werd Sarko in 2013 ontslagen van rechtsvervolging. In ruil voor zijn hulp vroeg Azibert een presidentieel ruggensteuntje voor zijn ambitie om een lucratief postje in Monaco te verkrijgen.