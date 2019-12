“Merkels houding is een blamage voor Duitsland, we laten Poetin met alles wegkomen” KVE

16 december 2019

17u11

Bron: Focus, Bild, ANP 2 Sinds de moord op een Georgiër in Berlijn vermoeden de Duitse autoriteiten dat Rusland de opdrachtgever was. Daarop ontspon zich een rel waarna beide landen elkaars diplomaten uitwezen. Angela Merkel reageerde vooralsnog terughoudend zonder een kritische noot aan het adres van de Russische leiders. En dat valt slecht bij voormalige toplui van de Duitse geheime diensten. “Het is een blamage voor Duitsland.”

De 40-jarige Georgiër werd op 23 augustus, op klaarlichte dag, neergeschoten in een park in Berlijn. De man streed in de tweede Tsjetsjeense oorlog aan de zijde van de separatisten, en dus tegen Rusland.

Een Russische man werd kort na de feiten opgepakt, maar hij zwijgt al maandenlang. Berlijn meent dat de opdracht voor de moord kwam vanuit de Russische (of Tsjetsjeense) overheid.

Duitsland vindt dat Rusland onvoldoende meewerkt met het onderzoek naar de moord en heeft twee Russische diplomaten uitgeroepen tot personae non gratae. Daarop heeft Moskou twee Duitse diplomaten uitgewezen. En een diplomatieke rel was geboren.

“Bloeddorstige bandiet”

Vorige week in Parijs deed de Russische president er nog een schepje bovenop. Na afloop van de Oekraïnetop noemde Vladimir Poetin de vermoorde Georgiër een “bloeddorstige bandiet”, maar voegde eraan toe niet te weten wat de man is overkomen. “Dat is een crimineel milieu, en daar kan van alles gebeuren.”

Een gewezen hoofd van de Bundesnachrichtendienst (BND), een van de drie geheime diensten van Duitsland, interpreteerde de verklaringen van Poetin als een “indirecte rechtvaardiging van de moord en tevens een schuldbekentenis”.

De Duitse bondskanselier is tot nu toe erg terughoudend geweest om de Russische regering te bekritiseren. Zo weigerde ze om vragen te beantwoorden over de uitwijzing van twee Russische diplomaten. Enkel op de NAVO-top in Londen was ze iets opener toen ze zei: “In bilaterale relaties is het uiteraard opmerkelijk dat wij geen actieve hulp bij het uitklaren van dit incident hebben gekregen.”

“Onverdraaglijk en ongezien”

Het feit dat het Duitse regeringshoofd geen commentaar gaf op de verklaringen van Poetin was “onverdraaglijk en ongezien”, zei een ex-medewerker van de BND.

Bernd Schmidtbauer, coördinator van de geheime dienst onder Helmut Kohl, bekritiseerde de bondskanselier eveneens: “Merkels houding is een blamage voor Duitsland! We laten Poetin met alles wegkomen”.

Een lid van de FDP-fractie in de Bondstag was daarentegen wel kritisch voor Poetin. “Uit de verklaringen van de Russische president blijkt dat hij niet in de rechtsstaat gelooft. Criminelen moeten voor de rechter worden gebracht en niet op straat worden doodgeschoten.“

