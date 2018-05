"Merkel nodigt Erdogan uit naar Duitsland" bvb

29 mei 2018

Bron: Belga 2 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan uitgenodigd naar Duitsland. Dat schrijven Turkse media onder aanhaling van de Turkse buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu. Merkel had vandaag een ontmoeting met Cavusoglu naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de brandaanslag in Solingen waarbij radicaalrechtse jongeren het huis van een familie van Turkse afkomst viseerden.

Een datum voor het bezoek geven de Turkse media niet mee, maar het zou in elk geval na de parlements- en presidentsverkiezingen van 24 juni in Turkije zijn.

In Duitse regeringskringen is te horen dat het bondspresident Frank-Walter Steinmeier toekomt om de Turkse president naar Duitsland uit te nodigen. Merkel zou met Cavusoglu alleen gesproken hebben over mogelijke bezoeken in de toekomst.

Turkse parlements- en presidentsverkiezingen

In juni zijn er in Turkije tegelijk parlements- en presidentsverkiezingen. Het is zeker geen uitgemaakte zaak dat Erdogan herverkozen geraakt. Er zijn nog vijf kandidaten, onder wie Meral Aksener, voorzitter van de nationaalconservatieve Iyi-partij, en Muharrem Ince, parlementslid van de CHP, de centrumlinkse Turkse politieke partij. Waarnemers menen dat Erdogan het presidentschap zeker niet in de eerste ronde zal kunnen bemachtigen. Levert de eerste ronde geen winnaar op, dan komt er op 8 juli een tweede ronde.

De vervroegde verkiezingen moeten het begin inluiden van een nieuw politiek systeem in Turkije, dat vorig jaar per referendum goedgekeurd werd en de macht concentreert in handen van de president.