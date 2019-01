“Mentaal gehandicapte, immobiele vrouw (23) uit Florida raakte zwanger in instelling” kv

19 januari 2019

00u06

Bron: CNN, CBS, Pensacola News Journal 0 Een moeder uit Florida daagt de instelling waar haar mindervalide dochter verbleef voor de rechter, nadat de jonge vrouw er tijdens haar verblijf verkracht en zwanger werd. De 23-jarige dochter lijdt aan het syndroom van Rett, een aangeboren neurologische aandoening die leidt tot ernstige geestelijke en lichamelijke invaliditeit. De patiënte kan niet spreken en is immobiel. Ze heeft ook problemen met het bewegen van haar handen en armen en heeft sondevoeding nodig.

De jonge vrouw verbleef van september 2010 tot februari 2018 in het centrum Pensacola Cluster in Pensacola. Op weekdagen ging ze naar een speciale school voor mensen met beperkingen.

In januari 2018 ontdekten medewerkers van de school bij het verversen van haar luiers dat de vrouw zich anders gedroeg en dat ze blauwe plekken had op haar heup, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten. De vrouw huilde en leek pijn te lijden. Het schoolpersoneel bracht met drie verschillende telefoontjes en een e-mail de instelling op de hoogte van hun vaststellingen. De instelling ondernam echter niets en bracht de autoriteiten ook niet op de hoogte van de verwondingen van hun patiënte.

Zwanger

Na het derde telefoontje werd de vrouw door de school naar een dokter gestuurd, die een röntgenfoto van haar heup liet maken. Daarbij kwam aan het licht dat haar heup gebroken was. De vrouw moest onder het mes en tijdens een medisch onderzoek voorafgaand aan de operatie, bleek dat ze ook zwanger was.

Een onderzoek met een verkrachtingskit trof geen vreemd DNA meer aan. Wel werd vastgesteld dat ze zware kneuzingen had aan haar heup, haar linkerdij en linkerkuit. Daarnaast had ze ook inwendige verwondingen en kneuzingen.

Volgens een rapport van het Agency for Health Care Administration was de vrouw zo’n twee à drie weken zwanger. Ze kreeg uiteindelijk een miskraam, maar het is niet duidelijk wanneer precies.

Geen DNA

De politie van Escambia County, waar de feiten plaatsvonden, onderzocht de zaak vorig jaar, maar kon geen verdachte vinden. “We zijn ervan overtuigd dat we alle pistes onderzocht hebben”, deelt het kantoor van de sheriff mee. Bovendien werd er geen bewijs van de zwangerschap aan de politie geleverd waarop DNA-onderzoek kon uitgevoerd worden. “Zonder de mogelijkheid om een DNA-profiel van de verdachte op te stellen, zal het niet mogelijk zijn om een verdachte te identificeren”, klonk het verder.

Schadevergoeding

“De moeder van onze cliënte is woedend en kapot van verdriet over wat er met haar dochter gebeurd is en ze wil haar dochter beschermen tegen misbruik en dat ze veilig is”, deelt de advocaat van de vrouw mee.

De vrouw eist een schadevergoeding, een terugbetaling van de medische en juridische kosten en van de kosten die nodig waren om haar dochter over te brengen naar een andere faciliteit. In totaal gaat het om zo’n 15.000 dollar (zo’n 13.200 euro).