"Mensonterende situatie in Griekse kampen gevolg van weloverwogen keuzes EU-leiders"

27 november 2019

13u10

Bron: belga 0 De mensonterende situatie waar de asielzoekers in de Griekse kampen nu al bijna vier jaar het slachtoffer van zijn, is het weloverwogen gevolg van de keuzes die de Europese leiders gemaakt hebben. Dat stelt Artsen zonder Grenzen (AzG). In een open brief vraagt de nieuwe internationale voorzitter van de ngo, Christos Christou, aan de Europese leiders om te stoppen deze mensen te straffen.

Christou, net terug van de Griekse eilanden, stelde de brief vandaag voor in Brussel. "De nood is gigantisch groot", aldus Christou. "Onze medewerkers ter plaatse worden geconfronteerd met vreselijke verhalen, bijvoorbeeld over kinderen van nog geen 10 jaar met mentale problemen die al een zelfmoordpoging achter de rug hebben."

"Wat we al vaker gezien hebben in oorlogsgebieden of rampgebieden ver van huis, zien we nu ook in Griekenland, onze eigen veilige achtertuin", zegt Christou. "En dat is allemaal het gevolg van bewuste politieke keuzes van onze leiders." Christou zegt niet te begrijpen waarom de Europese leiders aandringen op nog strengere regels. In de plaats daarvan moeten de politici een einde maken aan "de cyclus van lijden" op de eilanden. "Onze teams hebben geen behandeling om deze cyclus te stoppen", aldus nog Christou.

Nieuw model

Artsen zonder Grenzen wijst de EU-Turkijedeal aan als het grote probleem. "Die werd voorgesteld als een humanitair akkoord, maar aan die deal is niets humanitairs", zei Reem Mussa, humanitair adviseur bij AzG. "We hadden dat ook op voorhand gezegd, maar het is nog erger dan we vreesden. Onze medewerkers voelen zich machteloos: kinderen stoppen met spelen, met eten, met slapen." Volgens Christou zijn het de omstandigheden in de kampen die (jonge) patiënten over de rand drijven.

Voor Christou moet er een nieuw model komen. "Na vier jaar moet het toch duidelijk zijn dat dit afschrikbeleid alleen maar meer doden en meer leed tot gevolg zal hebben", aldus de AzG-voorzitter. "Jullie hebben dit leed tot norm 'verheven'."

De plannen van de Griekse regering om de bestaande centra te vervangen door gesloten centra, worden afgekeurd door Artsen zonder Grenzen. "De situatie is er nu al dramatisch. Daarom vragen we de kwetsbaarste mensen te evacueren uit deze centra, naar een veilig onderkomen in andere Europese landen.”