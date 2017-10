"Mensen sterven en jij loopt filmend weg": Marinier walgt van acties van 'King of Instagram' in Las Vegas Schietpartij Las Vegas ADN

Bron: The Washington Post 0 Instagram danbilzerian, AP Linksboven en rechts: kiekjes van de Instagrampagina van Dan Bilzerian. Linksonder: Marinier Dakota Meyer krijgt de 'Medal of Honor' van voormalig president Barack Obama voor zijn moed in Afghanistan. Meyer liep tijdens zijn dienst daar meerdere keren door vijandelijk vuur om de lichamen van gevallen soldaten te halen. Dan Bilzerian (36): een schatrijke professionele pokerspeler, bekend als de 'King of Instagram'. Hij was aanwezig op de Strip in Las Vegas toen schutter Stephen Paddock het vuur opende. Bilzerian besloot zijn smartphone boven te halen en zijn vele Instagramvolgers al vluchtend en op een weinig respectvolle manier te laten weten dat hij net had gezien hoe een vrouw in het hoofd was geschoten. Oud-marinier Dakota L. Meyer (29) vindt dat te ziek voor woorden. "Dit is waarom kinderen helden niet mogen classificeren op basis van hun volgers of foto's", schrijft hij verbouwereerd. Zijn krachtige kritiek gaat nu viraal.

Dan Bilzerian - de zogenaamde 'King of Instagram' - heeft 23 miljoen volgers en trakteert hen geregeld op kiekjes van zijn extravagante levensstijl, waarin een villa vol wapens en baden vol vrouwen een hoofdrol spelen.

Geregeld post de afgetrainde Amerikaan foto's waarop hij in camouflageoutfits trots en heldhaftig poseert met zijn uitgebreide wapenarsenaal. De bekendheid - die probeerde, maar faalde een Navy SEAL te worden - schept vaak op over hoe koelbloedig en dodelijk hij is. "Mijn grootste angst is dat iemand zal inbreken en dat ik niet zal kunnen beslissen met welk geweer ik hem neerschiet", schreef hij ooit als bijschrift bij een foto van een tafel vol wapens.

Zondagnacht bevond de Instagramster zich plots midden in de dodelijkste schietpartij uit de moderne geschiedenis van de VS. Dat hij tijdens een ware tragedie puur bezig was met 'spectaculaire content' voor zijn volgers en mensen in nood intussen straal voorbijliep, kan er bij veteraan Dakota L. Meyer - die in 2011 een Medal of Honor in ontvangst mocht nemen (de hoogste militaire onderscheiding in de VS, nvdr.) - niet in.

"F***, een meisje werd juist geschoten in haar f****** hoofd", liet Bilzerian in een eerste videopost aan zijn volgers weten, terwijl op de achtergrond de schoten te horen zijn. "Het is f****** gestoord." In een tweede video klonk het als volgt: "Ik moest een wapen gaan halen. Ik ga f****** terug. "Het is f****** gek - een soort massaschietpartij. Ik zag een meisje vlak naast mij f****** in haar gezicht geschoten worden, haar f****** hersenen hingen eruit." In latere video's klonk het verdwaasd minder 'badass'. Een wapen was nergens te zien. "Euhm, ze hebben er een gevat", zei hij. "Ik ga weg, ik denk niet dat er veel is dat ik kan doen."

Fans vragen zich nu af of hun idool op Instagram misschien iemand anders is in werkelijkheid. Hoewel Bilzerian niet veel commentaar wenst te geven, claimde hij later dat hij die nacht een gewonde vrouw heeft geholpen. Sommigen vinden het bewonderenswaardig dat hij terugging na het weglopen - ook al was het toen al te laat om nog hulp te bieden. Voor anderen bewijst zijn vlucht wat ze altijd al vermoedden: in het echt is hij niet zo'n coole held als hij zich voordoet.

"Dan Bilzerian, dit is wat ik zo erg vind aan mensen zoals jij. Altijd bereid voor een 'verkleedpartijtje militair spelen' en zó taai als de camera's aan staan. Een vrouw is juist in haar hoofd geschoten en jij loopt al filmend weg. Dat is niet wat militairen doen" Oud-marinier Dakota L. Meyer

"Dit is waarom kinderen helden niet mogen classificeren op basis van hun volgers of hun foto's", schrijft oud-marinier Meyer, die de 'King' te kijk zet op zijn eigen Instagrampagina. Uiteraard bedoelt de veteraan niet dat de schatrijke Bilzerian doldwaas met geweren moest terugschieten, maar hulp en respect had hij wel graag gezien. "Dan Bilzerian, dit is wat ik zo erg vind aan mensen zoals jij. Altijd bereid voor een 'verkleedpartijtje militair spelen' en zó taai als de camera's aan staan. Een vrouw is juist in haar hoofd geschoten en jij loopt al filmend weg. Dat is niet wat militairen doen. Stop er alsjeblieft mee om jezelf voor te doen als iemand die je niet bent. Mensen zijn aan het sterven, jij loopt weg en helpt hen niet. Doen alsof het een video waard is, is walgelijk."