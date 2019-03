“Mensen noemen me dikkop”: studente (18) met gezichtstumor roept pesten halt toe ttr

27 maart 2019

13u47

Bron: Daily Mail 1 buitenland De 18-jarige Phoebe McIndoe uit de Australische stad Perth werd geboren met een goedaardig gezwel aan de rechterkant van haar gezicht. Al sinds de kleuterschool krijgt ze te maken met pesterijen. “Mensen noemen me voortdurend ‘dikkop’”, getuigt Phoebe. Door haar verhaal te delen, wil ze pesters aansporen om na te denken over hun gedrag.

“Ik werd geboren met een hygroma colli. Dat is een zwelling die ontstaat door een plaatselijke verwijding van lymfevaten”, zo begint Phoebe haar verhaal aan ‘Daily Mail’. Het gezwel kan niet operatief verwijderd worden, omdat het gezond weefsel errond anders beschadigd raakt. “Medicijnen en injecties moeten de groei van de goedaardige tumor afremmen”, verduidelijkt ze.

Al op jonge leeftijd werd de 18-jarige Phoebe het slachtoffer van pesters die gemene opmerkingen maakten. “Mensen noemden me voortdurend dikkop. Ook nu nog”, zegt ze. “Iedereen kleeft onmiddellijk een stigma op je. Terwijl ze niet eens weten wat er echt aan de hand is, zo denken mensen vaak dat ik een mentale achterstand heb”, aldus Phoebe die het pesten een halt wil toeroepen. “Mensen mogen me altijd aanspreken, maar ze blijven liever staren. Er is alleen iets vreemds aan mijn gezicht, maar dat betekent niet dat ik niet kan praten”.

(Lees verder onder de foto.)

Phoebe, die farmaceutische wetenschappen studeert, dacht dat de pesterijen na haar middelbare schooltijd drastisch gereduceerd zouden worden, maar in werkelijkheid veranderde er amper iets. “Ik doe momenteel stage als apothekeres. Klanten maken vaak opmerkingen en behandelen me alsof ik minderwaardig of dom ben. Ik weet dat ik er anders uitzie, maar mijn hersenfuncties werken normaal.”

Hoewel ze zichzelf jarenlang haatte om hoe ze eruit zag, zou Phoebe vandaag “geen magische behandeling” willen.“Ik begreep niet waarom ik diegene was die met ‘zoiets’ door het leven moest. Nu is er echter een moment aangebroken, waarop ik het aanvaard. Meer zelfs. Het gezwel maakt deel uit van wie ik ben. Als de tumor verwijderd zou worden, dan zou ik een deel van mezelf kwijt zijn. Dat wil ik helemaal niet.”

Voor anderen die gepest worden, heeft Phoebe nog een duidelijke boodschap.“Je moet jezelf zijn. Er zullen altijd mensen zijn die je accepteren”, besluit ze.