"Mensen denken dat raamprostituees een laag zelfbeeld hebben, maar je moet behoorlijk zelfverzekerd zijn om met je billen rond zo'n paal te draaien"

26 mei 2018

15u49

Bron: Volkskrant 0 Een moeilijke jeugd is een goudmijn voor een schrijver, luidt de uitdrukking. Justine le Clercq kan erover meepraten, als schrijvende bordeelhouder uit een artistiek milieu.

De sleutelbos om haar nek rammelt bij elke stap die Justine le Clercq zet. Vastberaden struint ze tussen de toeristen over de Amsterdamse Wallen, hoofd in de wind, wapperende jas. "Aan die sleutelbos om de nek herkennen andere bordeelhouders me", zegt Le Clercq. "Dat is het teken dat je 'ramen' bezit." Ze snelt een stenen trapje op en steekt een van de sleutels in het deurslot van een grachtenpand. Even later staan we in een grijs betegelde peeskamer met in de hoek een knalrode badkuip, voor het raam een stalen paal badend in zonlicht. "Mensen denken dat raamprostituees een laag zelfbeeld hebben, maar je moet behoorlijk zelfverzekerd zijn om met je billen rond zo'n paal te draaien terwijl drommen mensen op straat je aangapen", zegt le Clercq. "Ik zou het niet durven. Je moet ook zakelijk zijn. Zodra een man het peeskamertje binnenkomt begint de onderhandeling. 50 euro voor 20 minuten is het starttarief en het is de kunst om extra handelingen te verkopen, zoals strelen of een kinky spelletje spelen. Als je dit werk niet leuk vindt, houd je het niet lang vol."

