"Melania telt elke minuut tot Trump weg is uit het Witte Huis, zodat ze kan scheiden van hem" TTR

16 augustus 2018

15u31

Bron: Newsweek, People, The Washington Post 13 De Amerikaanse first lady Melania Trump wil scheiden van haar man, maar ze wil eerst wachten tot zijn termijn in het Witte Huis is afgelopen. Dat blijkt uit twee passages uit het recent uitgebrachte boek van Omarosa Manigault-Newman, een ex- medewerkster van de Amerikaanse president Donald Trump.

In 'Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House' (‘Losgelagen. Het verhaal van Trumps Witte Huis door een insider’) schrijft Manigault-Newman, die bekend werd dankzij Trumps realityserie 'The Apprentice', onder meer dat Melania Trump niet gelukkig zou zijn in haar relatie met de Amerikaanse president. “Volgens mij telt Melania elke minuut tot hij weg is uit het Witte Huis, zodat ze van hem kan scheiden”, zo staat te lezen in het boek.

Melania, die uit Slovenië afkomstig is, kon in 2001 Amerikaans staatsburger worden dankzij het zogenaamde 'Einstein-visum'. Een visum dat normaal uitsluitend bestemd is voor “immigranten met buitengewone capaciteiten, met zowel nationale als internationale allure”. De ex-medewerkster suggereert in haar boek dat de first lady dit visum verkreeg dankzij Trump.



"Als Melania al de kaart van complete vernedering trekt en toch de kracht vindt bij hem weg te gaan - terwijl zijn termijn in het Witte Huis nog niet voorbij is - dan zal hij haar ongetwijfeld straffen. Hij zal wel een manier vinden om dat visum alsnog ongeldig te maken. Hij is een wraakzuchtig man", gaat de schrijfster verder.

Stil protest

Intussen probeert de presidentsvrouw volgens de ex-medewerkster aan de hand van haar kledingkeuze duidelijk te maken dat ze niet langer achter een blok achter haar man staat. Zo droeg ze - kort na haar huwelijk met Trump - een roze blouse nadat een geluidsfragment van Donald Trump was uitgelekt. De president vertelde toen aan acteur Billy Bush dat hij had geprobeerd om seks te hebben met een andere vrouw, "maar dat ze getrouwd was".

In haar boek beschrijft Manigault-Newman ook een recenter voorbeeld. Dit jaar veroorzaakte de Amerikaanse first lady ophef toen ze een groene parka met de tekst 'I really don't care, do u?' (Het kan mij echt niet schelen, en jou?’) op de rug droeg tijdens een bezoek aan enkele kinderopvangcentra. Trump reageerde toen op Twitter dat zijn vrouw bedoelde dat ze zich niets meer aantrekt van het 'fake news' dat de Amerikaanse media verspreidden, maar volgens Manigault-Newman reageert Melania op die manier vooral tegen het beleid van haar man. (Lees verder onder de foto.)

Niet alleen de relatie tussen de Amerikaanse president en de first lady wordt op de korrel genomen, de schrijfster stelt zich ook vragen bij de geestelijke toestand van Trump, die ze meermaals "een racist" noemt.

Geluidsopnamen

De auteur van het boek, die tot december 2017 op het Witte Huis werkte, haalt momenteel de krantenkoppen omdat ze met geluidsopnamen naar buiten kwam die ze heimelijk van Trump en stafchef Kelly maakte. "Ik denk dat het belangrijk is te begrijpen dat we, op voorwaarde dat we als goede vrienden uit mekaar gaan, allemaal naar je tijd hier in het Witte Huis kunnen terugkijken als een jaar waarin je de natie hebt gediend", liet Kelly verstaan. "In dat geval kan je zonder toekomstige reputatieschade vertrekken."

Volgens de president werd Manigault-Newman de laan uitgestuurd nadat stafchef John Kelly had geklaagd dat ze alleen maar voor problemen zorgde en “een loser” was. Hij noemde de schrijfster eerder in een reactie op Twitter “geschift”. “Ze is iemand die nooit iets heeft bereikt en dat ook nooit zal kunnen. Ze is kwaadaardig, maar ook dom", schreef de president toen.