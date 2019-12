‘Megabrand’ bij Sydney: acht brandhaarden samengekomen LH

06 december 2019

09u16

Bron: ANP 3 Bij de Australische stad Sydney heeft zich een ‘megabrand’ gevormd. De brandweer in deelstaat New South Wales meldt dat “waarschijnlijk meer dan acht brandhaarden” zijn samengekomen. Het blussen van de vlammenzee, op een uur rijden van de miljoenenstad, zou momenteel niet haalbaar zijn.

“We kunnen deze branden niet tegenhouden. Ze blijven branden tot de omstandigheden beter worden. Daarna zullen we doen wat we kunnen om ze onder controle te krijgen”, zegt brandweerfunctionaris Rob Rogers tegen omroep ABC. Het vuur woedt volgens hem in een gebied van 60 kilometer tussen Colo en de omgeving van de plaats Singleton.

De vlammenzee zorgt voor grote overlast in Sydney. De stad ligt onder een deken van giftige rook.

Natuurbranden komen vaak voor in Australië. Wetenschappers zeggen dat het ‘brandseizoen’ dit jaar vroeger dan gebruikelijk begon en intenser is. Dat komt onder meer door de aanhoudende droogte. Sinds het begin van de crisis in september zijn honderden woningen verwoest en zeker zes mensen om het leven gekomen.