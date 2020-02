“Meerderheid van ‘superdelegates’ bereid eenheid Democratische partij op te offeren om Sanders te stoppen” Tommy Thijs

28 februari 2020

10u09

Bron: Reuters, The New York Times, CNN 1 Een meerderheid van zogenaamde Democratische 'superdelegates’ wil op de partijconventie komende zomer tegen Bernie Sanders stemmen als hij tegen dan geen absolute meerderheid bij de gewone afgevaardigden achter zich kan verzamelen. Dat schrijft The New York Times vandaag op basis van gesprekken met een kleine honderd van die super-afgevaardigden.

Ondanks de mogelijke imagoschade van een chaotische conventie waarbij de kandidaat met de meeste afgevaardigden uiteindelijk toch niet de genomineerde zou worden, wil een overgrote meerderheid van de ‘superdelegates’ Sanders met alle geweld tegenhouden, zo blijkt. Slechts 9 van 93 geïnterviewde super-afgevaardigden zeggen Sanders wel te zullen steunen als hij op de conventie aankomt als koploper zonder absolute meerderheid.

Democratische presidentskandidaten verzamelen tijdens de voorverkiezingen in de verschillende staten ‘pledged delegates’ of 'gebonden afgevaardigden’, afhankelijk van hun score in die staat. Wie een absolute meerderheid van 1.991 van die 3.979 afgevaardigden binnen kan rijven, wint de nominatie. De afgevaardigden stellen op de partijconventie in juli in Milwaukee dan officieel de genomineerde aan die het in november tegen Trump moet opnemen.

Momenteel ligt zelfverklaard ‘democratisch socialist' Sanders op kop in de voorverkiezingen, al zijn nog maar drie staten naar de stembus getrokken en moet meer dan 97 procent van de afgevaardigden nog verdeeld worden. Toch wordt de kans dat geen enkele kandidaat op het einde van de voorverkiezingen een absolute meerderheid haalt, steeds groter geacht. Er zijn nog altijd acht kandidaten in de running en voorlopig denkt niemand aan opgeven, waardoor de te verdelen afgevaardigden de komende weken en maanden gefragmenteerd zullen blijven.

Ongebonden

Haalt niemand van de kandidaten een meerderheid, dan zijn de afgevaardigden vanaf een tweede stemronde niet meer ‘gebonden' en mogen ze in principe stemmen voor wie ze willen. Zelfs kandidaten die dan niet hebben meegedaan aan de voorverkiezingen, mogen dan in principe genomineerd worden. Geruchten gaan dat bijvoorbeeld voormalig first lady Michelle Obama gevraagd zou kunnen worden, al blijft zo’n scenario hoogst onwaarschijnlijk.

Ook komen in de tweede stemronde op de conventie de superdelegates in actie. Die 770 afgevaardigden bestaan uit verkozen parlementsleden en senatoren, gouverneurs en lokale partijvoorzitters. Zij zijn ongebonden en mogen stemmen voor wie ze willen. Sanders is tot nu toe de enige die argumenteert dat de superdelegates hun stem sowieso aan de koploper moeten geven. Zijn zeven concurrenten daarentegen vinden dat de regels gewoon gevolgd moeten worden en hopen allemaal zo veel mogelijk superdelegates achter zich te krijgen.

De genomineerde zal degene zijn die een absolute meerderheid zal halen Nancy Pelosi, Democratisch voorzitter Huis van Afgevaardigden

Te radicaal?

Het partij-establishment bij de Democraten zit duidelijk verveeld met de kwestie. Enerzijds valt Sanders als hij koploper blijft moeilijk te negeren, anderzijds vrezen veel zittende leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat dat ze zelf moeilijker verkozen zullen geraken met de “radicale” Sanders als presidentskandidaat. Op de dag van de presidentsverkiezingen wordt ook het volledige Huis en een derde van de Senaat vernieuwd.

Ook de Democrate Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis, waarschuwde Sanders gisteren dat “de genomineerde degene zal zijn die een absolute meerderheid zal halen”. Het is al van 1952 geleden dat een conventie ‘brokered’ was en er meer stemrondes nodig waren om een genomineerde aan te duiden.

Via South Carolina naar Super Tuesday

In South Carolina vinden morgen overigens de laatste voorverkiezingen plaats voor Super Tuesday. De staat, waar veel Afro-Amerikanen wonen, zou naar Joe Biden moeten gaan, al is zijn voorsprong op zijn tegenstanders in de staat wel kleiner geworden.

In South Carolina is ongeveer 60 procent van de Democratische kiezers Afro-Amerikaans. De staat is dus na Nevada, waar veel Latino’s wonen, de tweede die kan gelden als graadmeter voor de populariteit van de kandidaten bij een bepaalde bevolkingsgroep. En de Afro-Amerikanen steunen over het algemeen graag Biden, die nog steeds de vruchten plukt van zijn acht jaar vicepresidentschap onder Barack Obama.

Mogelijk kan Biden na een teleurstellend parcours bij de eerste drie voorverkiezingen morgen dus zijn eerste staat binnenhalen. Volgens RealClearPolitics, dat gemiddelden neemt van de belangrijkste peilingen, zou Biden ruim 30 procent halen, 8 procentpunten meer dan Bernie Sanders. Al is zijn voorsprong de afgelopen weken wel afgenomen: tot begin januari had Biden nog bijna 20 procentpunten voorsprong op de toenmalige nummer twee Elizabeth Warren. Tom Steyer zou in South Carolina derde worden, gevolgd door Pete Buttigieg, Elizabeth Warren en Amy Klobuchar.

Momentum

De primary in South Carolina is de laatste voor Super Tuesday volgende dinsdag, wanneer in veertien staten en Amerikaans Samoa voorverkiezingen worden gehouden, goed voor 1.499 of een derde van alle afgevaardigden tegelijkertijd. Vooral in Californië (415), Texas (228) en North Carolina (110) vallen een hoop delegates te verzamelen.

De resultaten van morgen zijn dan ook belangrijk om ‘momentum’ te verkrijgen in de aanloop naar die belangrijke dag. Dat kan Biden goed gebruiken: hij verzamelde in de afgelopen drie voorverkiezingen nog maar 15 kiesmannen, veel minder dan Bernie Sanders (45) en Pete Buttigieg (25). In South Carolina zijn nog 54 afgevaardigden te verdienen.

Met Sanders op een tweede plaats in South Carolina lijkt het er wel op dat hij als duidelijke koploper richting Super Tuesday zal trekken. Vanaf dan stapt ook ex-burgemeester van New York Michael Bloomberg in de ring. Mogelijk profiteert vooral Sanders daarvan, aangezien Bloomberg naar verwachting vooral gematigde stemmen zal afnemen van Biden.