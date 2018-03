"Meerdere aanslagen verijdeld": Bahrein pakt 116 terreurverdachten op sam

03 maart 2018

17u13

Bron: belga 0 In Bahrein hebben de veiligheidsdiensten verschillende terreuraanslagen verijdeld en 116 mensen opgepakt. Zij worden verdacht van het voorbereiden en uitvoeren van aanslagen in het land, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Bahrein volgens het officiële nieuwsagentschap BNA.

Het ministerie zegt dat de arrestaties kaderen binnen de inspanningen om terreur te bestrijden, de veiligheid te bewaren en Iraanse inmenging in de binnenlandse zaken tegen te gaan. Het ministerie meldt niet wanneer de arrestaties plaatsvonden.

Volgens het ministerie werden 48 verdachten getraind in kampen van de Iraanse Revolutionaire Garde en de gewapende vleugels ervan in Irak en Libanon. Die Garde en aanverwanten, sjiitische milities in Irak en Hezbollah in Libanon, steunden en financierden de organisatie, klinkt het nog.

Aanslagen

"De organisatie was van plan veiligheidsfunctionarissen, politievoertuigen en -patrouilles en olie-infrastructuur aan te vallen met het doel de veiligheid te ondermijnen en de nationale economie schade te berokkenen", luidt het.

De ordediensten kamden verschillende sites uit waar explosieven werden gemaakt en opgeslagen. Ze namen enkele hoeveelheden explosief materiaal en een aantal vuurwapens en voertuigen in beslag.

Iran

Het soennitisch bestuurde Bahrein beschuldigt het sjiitische Iran ervan onrust te stoken in het land, wat Teheran ontkent. De overheid in Bahrein ontkent dan weer sjiieten te discrimineren.