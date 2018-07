"Meer doden in de Middellandse Zee door blokkering schepen" jv

12 juli 2018

15u57

Bron: AFP/DPA 3 Meer dan 600 mensen zijn volgens hulporganisaties de afgelopen vier weken in de Middellandse zee verdronken. Die drama's zijn gebeurd omdat geen reddingsschepen van ngo's zich nog op zee bevinden. Dat deelde SOS Mediterranee mee. "Europa draagt de verantwoordelijkheid voor deze doden", verklaarde Sophie Beau, vicepresidente van de hulporganisatie.

De politieke beslissing, om de havens voor op zee geredde mensen te sluiten, heeft nog tot meer doden geleid op deze toch al levensgevaarlijke vluchtroute. De Europese regeringen moeten er onmiddellijk voor zorgen dat de wetgeving voor reddingen op zee worden gerespecteerd.

Reddingsschepen van veel hulporganisaties durven momenteel op de Middellandse Zee niet meer naar mensen in nood zoeken. Verschillende schepen zijn in Europese havens al aan het anker gelegd. Vooral de populistische Italiaanse regering voert sinds haar ambtsaanvaarding een maand geleden een harde koers tegen migranten. Ook Malta voelt zich niet verplicht om mensen te redden. Desondanks blijven veel vluchtelingen langs de Libische kust in nauwelijks zeewaardige bootjes stappen om in Europa te geraken.