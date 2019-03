“Meer dan miljoen Britten” op straat tegen de brexit: “Onze generatie moet leven met de gevolgen van deze ramp” TT DVDE

23 maart 2019

14u28

Bron: BBC, The Guardian, AP, Belga 11 In Londen zijn honderdduizenden Britten verzameld voor de officiële ‘Put it to the People’-mars, de betoging waarin gevraagd wordt dat de bevolking zich in een nieuwe stemming over de brexit mag uitspreken. Volgens de organisatoren kwamen er zelfs meer dan een miljoen mensen samen om te demonstreren van Park Lane naar Parliament Square, gevolgd door een bijeenkomst tegenover het parlement. Vooral premier Theresa May krijgt het hard te verduren van de betogers.

Het was onder andere de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, die de betoging vanmiddag op gang trok. Demonstranten dragen spandoeken bij zich met teksten als “De beste deal is geen brexit” en “We eisen een nieuwe volksraadpleging”.

Volgens de organisatoren van de mars zijn meer dan een miljoen Britten afgereisd naar de hoofdstad. Op videobeelden is te zien dat een enorme mensenmassa de straten vult. Er waren tweehonderd bussen geregeld om demonstranten vanuit het hele land aan te voeren. Een soortgelijke mars in oktober bracht 700.000 mensen op de been. Volgens de organisatoren gaat het “zonder twijfel om een van de grootste marsen, zo niet dé grootste mars ooit in het land”.



“We zijn hier vandaag omdat we het gevoel hebben dat onze toekomst is gestolen”, legt de 18-jarige betoger Phoebe Poole uit. Zij was in 2016 niet oud genoeg om te stemmen. “Het is onze generatie die moet leven met de gevolgen van deze ramp”, vervolgt ze. “Het zal moeilijker worden om een job te vinden. Je ziet al veel grote bedrijven wegtrekken. Ik vrees voor de toekomst.”

“Brexit is enorme chaos”

Bij het referendum in 2016 stemden 17,4 miljoen kiezers voor een Brits vertrek uit de EU. 16,1 miljoen mensen wilden blijven. Het is inmiddels bijna drie jaar later, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer en onder welke voorwaarden de brexit precies moet plaatsvinden. Het Lagerhuis heeft de brexitdeal van premier Theresa May al twee keer verworpen.

De tegenstanders van de brexit, die ook wel remainers (‘blijvers’) worden genoemd, ijveren al sinds de oorspronkelijke volksraadpleging voor een nieuw referendum. “Ik zou er anders over denken als dit een goed gemanaged proces was en als de regering verstandige besluiten zou nemen. Maar het is een enorme chaos”, klaagt betoger Gareth Rae (59) uit Bristol.

De officiële petitie op de website van het Britse parlement, waarin gevraagd wordt de brexit terug te draaien, heeft ondertussen de kaap van 4,2 miljoen handtekeningen overschreden.

An amazing 1 million people are estimated to be marching today at the #PutItToThePeopleMarch



Thank you to everyone who has travelled from every corner of the UK.



It's time for a #PeoplesVote.

And we're off!



Here in London, thousands of people from across our city and country have come together with @peoplesvote_uk to send a clear message:



Enough is enough - it's time to give the British public the final say on Brexit.