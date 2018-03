"Meer dan duizend onregelmatigheden bij verkiezingen in Rusland" SI

18 maart 2018

Bron: Belga 0 De Russische oppositie en een ngo hebben melding gemaakt van meer dan duizend onregelmatigheden vandaag tijdens de Russische presidentsverkiezingen. Die hebben vooral tot doel om de opkomst te verhogen bij de verkiezing, die zo goed als zeker door de huidige president Vladimir Poetin gewonnen zal worden.

De ngo Golos, die gespecialiseerd is in het observeren van verkiezingen en fraudegevallen oplijst op haar website, maakte om 12.00 uur Belgische tijd melding van 1.839 onregelmatigheden, zoals het toevoegen van stembiljetten aan de stembussen, het uitbrengen van verschillende stemmen of obstructie door waarnemers. De ngo was vooral ongerust over berichten dat werkgevers en universiteiten werknemers en studenten verplichten om op hun werk of hun school hun stem uit te brengen "zodat men hun deelname aan de verkiezing kan controleren".

De beweging van de belangrijkste opposant van het Kremlin, Alexej Navalni, die door gerechtelijke veroordelingen niet mocht deelnemen aan de verkiezingen, meldde eveneens honderden fraudegevallen. De groep stuurde zelf 33.000 waarnemers naar de stembureaus. Navalni verspreidde zelf via Twitter beelden van stembusfraude in een stembureau in het oosten van het land. De verkiezingscommissie heeft laten weten de beelden te zullen onderzoeken. De waarnemers lieten bovendien weten verhinderd te worden bij hun werk.

Boycot

Navalni had opgeroepen tot een boycot van de verkiezing, en zijn aanhangers vermoeden dat het Kremlin er alles aan doet om zoveel mogelijk kiezers naar de stembus te krijgen. Zo zijn er berichten over kiezers die in bussen door de politie naar de stembureaus worden gebracht, en worden in verschillende stembureaus cadeaus uitgedeeld of kortingsbonnen aangeboden.

Rond 12.00 uur Belgische tijd (14.00 uur in Moskou) bedroeg de opkomst volgens de verkiezingsautoriteiten 34,72 procent, meer dan op hetzelfde moment zes jaar geleden. Bij de verkiezingen van 2012 bedroeg de opkomst 64 procent.

De verkiezingsautoriteiten lieten zondag ook nog weten dat er in Rusland 1.513 internationale waarnemers aanwezig zijn uit 115 landen, en dat 291 teams van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) de verkiezing monitoren.