"Meer dan 900 doden bij vliegtuigongevallen in 2018" jv

01 januari 2019

13u28

Bron: belga 1 Bij ongevallen met passagiers-, cargo- en militaire vliegtuigen zijn vorig jaar 917 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het in Nederland gevestigde Aviation Safety Network (ASN).

ASN registreerde in totaal 25 dodelijke luchtvaartongevallen in de commerciële en de militaire luchtvaart. De zwaarste crash was die van een Iljoesjin-transportvliegtuig van de Algerijnse luchtmacht in april, waarbij 257 mensen omkwamen.

Als je alleen rekening houdt met ongevallen met de commerciële luchtvaart (passagiers en cargo), zoals ASN normaal doet, is er sprake van vijftien dodelijke vliegtuigongevallen en 556 doden.

Die cijfers staan in schril contrast met 2017. Dat jaar ging in de boeken als "het veiligste vliegjaar ooit", met tien dodelijke ongelukken in de commerciële luchtvaart en 79 dodelijke slachtoffers (44 mensen uit de betrokken toestellen en 35 mensen op de grond).

Toch benadrukt ASN dat ook 2018 een veilig vliegjaar was. Het staat op de derde plek in de rangschikking op basis van het aantal ongevallen en op de negende plek in de lijst op basis van het aantal doden, zo luidt het. Gemiddeld gebeurt er een dodelijk ongeval per 2,54 miljoen vluchten, duidt het netwerk.

De zwaarste crash met een passagiersvliegtuig was die van een Boeing 737 van de Indonesische lagekostenmaatschappij Lion Air eind oktober in de Javazee. Daarbij lieten alle 189 inzittenden het leven.

ASN houdt rekening met commerciële vluchten (met vliegtuigen die minstens 14 passagiers kunnen vervoeren) en dus niet met ongevallen met privévluchten.