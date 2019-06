“Meer dan 8 miljoen burgers zullen eind volgend jaar gevlucht zijn uit Venezuela” ttr

29 juni 2019

16u32

Bron: anp 0 buitenland Meer dan acht miljoen Venezolanen zullen als de crisis aanhoudt eind 2020 buiten hun vaderland wonen. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) schatte tijdens haar congres in de Colombiaanse stad Medellin het totaal aantal vluchtelingen uit Venezuela bij ongewijzigd beleid op 8,2 miljoen mensen. Dat zou "een van de grootste emigratiegolven in de moderne geschiedenis van Latijns-Amerika" betekenen.

De OAS riep in een resolutie landen, internationale instellingen en non-gouvernementele organisaties op "technische en financiële middelen beschikbaar te stellen om ontheemde Venezolanen te ondersteunen". De regio heeft die hulp hard nodig om de problemen aan te kunnen.

Volgens de VN hebben ongeveer 4 miljoen van de 31 miljoen Venezolanen het land verlaten. De OAS zei dat er elke dag 5.000 bijkomen. In buurland Colombia verblijven er momenteel 1,3 miljoen. Buitenlandminister Carlos Holmes Trujillo vertelde dat de vraag naar onder meer gezondheidszorg en onderwijs de capaciteit van de lokale autoriteiten ver overschrijdt.

Crisis

Het olierijke Venezuela verkeert al geruime tijd in een diepe economische en politieke crisis. De socialistische president Nicolás Maduro kreeg in een omstreden verkiezing een tweede termijn. Parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaidó riep zich in januari uit tot interim-president. Meer dan vijftig landen erkennen hem inmiddels in die functie. Ondanks de talrijke massademonstraties is het niet gelukt Maduro ten val te brengen.

Guaidó was met een delegatie aanwezig Medellin. Een aantal OAS-leden, waaronder Bolivia, Nicaragua en Mexico, maakten daartegen bezwaar. Uruguay liet uit protest een deel van het congres aan zich voorbij gaan.