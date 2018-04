"Meer dan 300 IS-leden ter dood veroordeeld in Irak" SVM

18 april 2018

12u51

Bron: Belga 0 Meer dan 300 mensen zijn in Irak ter dood veroordeeld omdat ze tot Islamitische Staat (IS) behoren. Vele anderen kregen een levenslange gevangenisstraf. Dat vernam persagentschap AFP uit gerechtelijke bron.

In Irak zijn er twee terrorismerechtbanken, een in Tel Keif nabij Mosoel en een in Bagdad. Die laatste berecht buitenlanders en vrouwen.

Sinds januari werden in Bagdad 97 buitenlanders ter dood veroordeeld, 185 mensen tot levenslang, 15 mensen tot drie jaar en één persoon tot een jaar. De meeste veroordeelden zijn Turks of afkomstig uit de voormalige sovjetrepublieken. Een Duitse vrouw werd ook ter dood veroordeeld, een Française kreeg levenslang.

815 mensen berecht

"In Tel Keif werden 815 mensen berecht. Er werden 212 doodstraffen en 150 levenslange gevangenisstraffen uitgesproken", voegt rechter Abdel Sattar Bayraqdar toe. Volgens hem behoort de overgrote meerderheid van deze mensen tot IS. "Tijdens openbare hoorzittingen werd bewezen dat ze criminele acties uitvoerden." Daarnaast werden 341 mensen in Tel Keif veroordeeld tot gevangenisstraffen en werden 112 mensen vrijgelaten omdat hun schuld niet bewezen kon worden.

"Procedurefouten"

Gisteren kondigde het Iraakse ministerie van Justitie aan dat elf mensen die veroordeeld werden voor terrorisme opgehangen werden. "De processen staan bol van de procedurefouten", laat Belkis Wille als onderzoekster van Human Rights Watch weten. "In sommige gevallen werden die bekentenissen ook onder dwang afgelegd. Het wanbeheer van de IS-processen ontneemt de slachtoffers niet enkel gerechtigheid, maar houdt ook het risico in dat onschuldige Irakezen ter dood veroordeeld worden."