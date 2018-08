"Meer dan 300 doden" door aardbeving Lombok, 80.000 inwoners dakloos TTR

08 augustus 2018

08u40

Bron: Belga, ANP 3 De hulpdiensten in Indonesië hebben meer lichamen gevonden tussen het puin van ingestorte gebouwen na de aardbeving op Lombok. De aanwezige militairen en de lokale civiele bescherming hebben het over meer dan 340 doden, al moeten die cijfers wel nog gecontroleerd worden. Tot nu was sprake van een balans van 108 slachtoffers. Zo'n tachtigduizend bewoners overnachten momenteel in noodopvang en hebben een gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen. Dat zeggen de autoriteiten.

De aardbeving met magnitude 6,9 op de schaal van Richter van zondagavond heeft volgens cijfers van het leger en de lokale civiele bescherming tussen de 347 en 381 levens geëist. Het Indonesische rampenagentschap blijft voorlopig bij het officiële cijfer van 131, omdat de tellingen van het leger nog moeten geverifieerd worden. "Na een zware ramp is het niet abnormaal dat de geschatte dodentol van verschillende organisaties afwijkt", benadrukt een woordvoerder van het agentschap. "We controleren of die cijfers juist zijn."

De aardbeving veroorzaakte paniek bij bewoners en toeristen. Meer dan 1.500 mensen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Onder de doden zijn ook twee mensen die op het westelijke buureiland Bali zijn omgekomen. Reddingswerkers kammen de getroffen regio uit op zoek naar de vele vermisten.

Verder zijn tienduizenden huizen beschadigd. Volgens de autoriteiten is er ook een tekort aan medisch personeel en basisgoederen. De hoop dat nog overlevenden worden gevonden vervaagt en een humanitaire crisis dreigt. Oxfam waarschuwde dinsdag dat schoon drinkwater schaars is vanwege het droge weer van de afgelopen tijd.

"De inspanningen om te evacueren zijn opgevoerd, maar er zijn nog heel wat problemen op het terrein", zei een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst, Sutopo Purwo Nurgroho. Vandaag nog haalden reddingswerkers het lichaam van een vrouw vanonder het puin van een moskee, zei hulpverlener Bagus Ngurah.

Een week eerder kwamen op het vakantie-eiland al 17 mensen om bij een andere aardbeving.