"Medeplichtige aanslag Berlijn had contact met brein achter bloedbad Parijs"

19 april 2019

18u30

Bron: DPA 2 Een handlanger van Anis Amri, de dader van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt in december 2016, zou in november 2015 contact hebben gehad met het brein achter de aanslagen in Parijs. Het Duitse Spiegel meldt dat de Fransman Clément B. tijdens een afgeluisterd telefoongesprek praatte over zijn contact met Abdelhamid Abaaoud.

Clément B. is in Frankrijk gearresteerd en wordt ervan verdacht een aanslag met explosieven te hebben gepland in het najaar van 2016 samen met Amri en de islamist Magomed-Ali C. Het trio nam afstand van het plan nadat de Berlijnse politie bij C. was terechtgekomen.

Amri reed daarna in december 2016 met een gekaapte vrachtwagen in op de kerstmarkt van Berlijn, en doodde daarbij twaalf mensen.

De voorzitster van de linkse fractie in de parlementaire onderzoekscommissie over de aanslag in Berlijn, Martina Renner, eiste dat de mogelijke betrekkingen tussen Amri en de daders van Parijs zouden opgehelderd worden."Er bestaat een vermoeden dat de inlichtingendiensten al langer van deze connecties op de hoogte waren", zei ze.

De onderzoekscommissie zou inzicht moeten krijgen in de documenten van de Duitse onderzoeken die na de aanslagen in Parijs zijn gevoerd, stelt ze.