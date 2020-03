‘Mayor’ Pete Buttigieg stapt uit race om presidentschap, mogelijk slecht nieuws voor Sanders IB TT

02 maart 2020

00u21

Bron: New York Times, Reuters, Belga, ANP 6 Pete Buttigieg heeft gisterenavond lokale tijd tijdens een toespraak in zijn thuisstad South Bend in de staat Indiana bevestigd dat hij uit de race stapt om de Democratische presidentskandidaat bij de Amerikaanse verkiezingen te worden. De oud-burgemeester zei dat hij uit de voorverkiezingen stapt om “onze partij en ons land te helpen verenigen”. Buttigiegs beslissing betekent mogelijk slecht nieuws voor de linkse kandidaat Bernie Sanders.

Met Buttigieg verdwijnt een van de gematigde kandidaten uit het Democratische speelveld, waardoor anderen zoals Joe Biden en Michael Bloomberg zich makkelijker zullen kunnen profileren als de consensuskandidaat. Met een uitgebreider speelveld in het centrum zou vooral de linkse Bernie Sanders van die verdeeldheid hebben kunnen blijven profiteren. Zeker met de cruciale voorverkiezingen van morgen op Super Tuesday kan Buttigiegs beslissing belangrijke gevolgen hebben.

Begeleid door zijn echtgenoot zei de 38-jarige Buttigieg dat zijn “pad naar de Democratische nominatie zich sloot” na zijn zwakke resultaat afgelopen zaterdag bij de voorverkiezingen in South Carolina, die met ruime meerderheid door oud-vicepresident Joe Biden werden gewonnen.

“We moeten daarom erkennen dat in deze fase van de race, de beste manier om trouw te blijven aan onze doelstellingen is om ons terug te trekken en te helpen onze partij en ons land te verenigen”, aldus Buttigieg tegen zijn aanhangers. Een van zijn medewerkers erkende dat Buttigieg wilde vermijden dat de centrumstem “verspild” zou worden.

Eerste homoseksuele kandidaat

Eerder op de dag liet Buttigieg na zijn teleurstellende resultaat nog aan NBC News weten dat hij in de race zou blijven. “Elke dag die we tot nu toe campagne hebben gevoerd, hebben we aan het einde van de dag geconcludeerd dat doorgaan het beste is wat we kunnen doen voor het land en voor de partij", klonk het toen nog zelfverzekerd. Enkele uren later volgde het bericht dat Buttigieg op weg was naar South Bend, Indiana om daar formeel zijn terugtrekking aan te kondigen.

Buttigieg, de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat in de VS ooit, kreeg tijdens de eerste voorverkiezingen van zijn Democratische partij in Iowa nog de meeste stemmen. De daaropvolgende verkiezingen verliepen echter een stuk minder voorspoedig voor de jonge Democraat. Het is onduidelijk of Buttigieg zich nu voor een andere kandidaat zal uitspreken en zijn aanhangers zal oproepen voor hem of haar te stemmen.

Zes overblijvers

Zes Democraten blijven nu nog over en proberen morgen op Super Tuesday hun slag te slaan. Dan vinden in veertien staten tegelijkertijd voorverkiezingen plaats en worden er op één dag een derde van alle afgevaardigden verdeeld. Het gaat om Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar en Tulsi Gabbard.

