"Mayday, fuel" Vliegtuig uit Los Angeles stuurt noodsein uit door weinig brandstof: luchthaven van Sydney even op scherp ADN

04 oktober 2018

11u12

Bron: CNN 0 "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, FUEL." Die noodboodschap stuurde de piloot van een vlucht van United Airlines vannacht uit. Het toestel, dat onderweg was van Los Angeles naar Sydney, had nog maar weinig brandstof. In Sydney was het vanaf dan alle hens aan dek.

Een grootschalige noodrespons volgde, waarbij het vliegtuig voorrang kreeg op alle andere inkomende vluchten. Verschillende belangrijke wegen rond de luchthaven werden uit voorzorg afgesloten.



United Flight 839, een Boeing 787 met 180 passagiers en 14 crewleden aan boord, kon uiteindelijk zonder problemen landen. Er was sprake van een mechanisch probleem met brandstofissues tot gevolg, stelt United Airlines in een statement. Stevige wind tijdens de vlucht kan ook mee verklaren dat er meer brandstof werd verbruikt dan gepland.

"Geen gevaar"

Volgens Peter Gibson van de Australian Civil Aviation Safety Authority was het vliegtuig nooit echt in gevaar. “Er zijn internationale standaarden die stellen dat als een toestel aan zijn reservebrandstof zit, dat een noodoproep moet maken." Vanaf dan weten de luchtverkeersleiding en vliegtuigen in de buurt dat het toestel voorrang moet krijgen. “De mayday betekent niet dat je bijna zonder brandstof zit”, benadrukt hij. “Het betekent dat je nog genoeg hebt, maar dat je aan je reserve zit en zo snel mogelijk moet kunnen landen.”



Ook al was er zenuwachtigheid rond de landing, volgens journalist Liz Hayes van Nine Network - die zelf op de vlucht zat - wisten de passagiers van niets. De landing verliep verder normaal, iedereen kon zonder problemen uitstappen.