“May stapt op als brexitakkoord wordt goedgekeurd” kv

27 maart 2019

18u42

Bron: Reuters 0 De Britse premier Theresa May heeft vandaag aan parlementsleden van de Conservatieve partij meegedeeld dat ze zal opstappen als haar brexitakkoord, dat al twee keer van tafel werd geveegd door het Lagerhuis, nu toch zou goedgekeurd worden. Dat zei een parlementariër na afloop van de meeting aan persagentschap Reuters.

May “stapt op als de deal doorgaat”, zei het parlementslid dat anoniem wenst te blijven. “Ik ben bereid om mijn job vroeger dan gepland op te geven om te doen wat juist is voor ons land en onze partij”, had May tijdens een bijeenkomst van Committee 1922, de parlementaire vereniging van Conservatieve parlementsleden in het Britse Lagerhuis. De Britse eerste minister zou de tweede fase van de gesprekken met de Europese Unie vervolgens overlaten aan haar opvolger.

Een ander lid van de Conservatieve partij zei dat May de indruk gaf dat ze “vrij snel” zou vertrekken, al gaf ze geen concrete vertrekdatum aan.



Tijdens haar toespraak drong May er bij haar partijgenoten nogmaals op aan om zich achter het uitstapakkoord te scharen dat ze onderhandelde met de Europese Unie, “zodat we onze historische taak kunnen afwerken: gevolg geven aan de beslissing van het Britse volk en de Europese Unie op een vlotte, ordelijke manier verlaten.”

Belofte

Mays aankondiging is de nieuwste dramatische wending in de brexitcrisis die het Verenigd Koninkrijk al drie jaar in zijn greep houdt. Het is op dit ogenblik echter nog steeds onduidelijk of, hoe en wanneer het land precies de Europese Unie zal verlaten.

Veel leden van de Conservatieve partij willen een duidelijkere breuk met de Europese Unie dan die door May werd onderhandeld. Ze maakten daarbij duidelijk dat ze haar uitstapakkoord enkel zouden steunen als ze beloofde op te stappen en een datum zou geven voor haar ontslag.

Eerder had May al beloofd dat ze zou aftreden voor de volgende verkiezingen in 2022. Haar belofte om al sneller haar post te verlaten, vergroot de kans dat haar brexitakkoord alsnog wordt goedgekeurd voor de nieuwe deadline van 12 april.

“Backstop beter dan niets”

Het voorstel van May zal naar verwachting vrijdag voor de derde keer voorgelegd worden in het Britse Lagerhuis.

Volgens het akkoord waarover ze onderhandelde met de EU zal het Verenigd Koninkrijk de Europese eenheidsmarkt, douane-unie en politieke instellingen verlaten. Toch zullen er nog bepaalde Europese regels van kracht blijven, tenzij er een manier gevonden wordt om te garanderen dat er in de toekomst niet opnieuw een grens zal gebouwd worden tussen Noord-Ierland, dat onder Brits bewind valt, en EU-lid Ierland. Binnen de Conservatieve partij zijn er veel tegenstanders van deze zogenaamde Ierse ‘backstop’, omdat het Verenigd Koninkrijk op die manier het risico loopt om nog jarenlang gebonden te blijven aan de EU.

Als er moet gekozen worden tussen een backstop en helemaal geen brexit, is de kans echter reëel dat verschillende Conservatieven uiteindelijk toch het akkoord zullen goedkeuren. Sommige invloedrijke tegenstanders van haar deal geven aan dat ze zich nu toch achter het akkoord zullen scharen, omdat de backstop volgens hen de minst slechte optie is.

Acht brexitopties

Terwijl May haar plan om ontslag te nemen aankondigde aan Conservatieve parlementsleden in een aparte kamer van het parlement, discussieerden parlementsleden in het Lagerhuis over acht brexitopties, waaronder een ‘no-deal-brexit’, geen brexit of een nieuw referendum. In verschillende opties zouden de banden met de EU veel hechter blijven dan May tot op heden wilde overwegen, zoals het behoud van de douane-unie of de eenheidsmarkt. Om 20 uur Belgische tijd wordt er in het Lagerhuis over de verschillende voorstellen gestemd. De resultaten zullen na 22 uur bekendgemaakt worden.

Het Verenigd Koninkrijk zou normaal gezien vrijdag 29 maart uit de EU stappen, maar kreeg van de Europese Unie uitstel tot 12 april.