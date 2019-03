“May stapt op als brexitakkoord wordt goedgekeurd” kv

27 maart 2019

18u42

Bron: Reuters 0 De Britse premier Theresa May heeft vandaag aan parlementsleden van de Conservatieve partij meegedeeld dat ze zou opstappen als haar brexitakkoord, dat al twee keer van tafel werd geveegd door het Lagerhuis, nu toch zou goedgekeurd worden. Dat zei een parlementariër na afloop van de meeting aan persagentschap Reuters.

May “stapt op als de deal doorgaat”, zei het parlementslid dat anoniem wenst te blijven. “Ik ben bereid om mijn job vroeger dan gepland op te geven om te doen wat juist is voor ons land en onze partij”, deelde May vandaag mee. De Britse eerste minister zou de tweede fase van de gesprekken met de Europese Unie vervolgens overlaten aan haar opvolger.

Een ander lid van de Conservatieve partij zei dat May de indruk gaf dat ze “vrij snel” zou vertrekken, al gaf ze geen concrete vertrekdatum aan.



Tijdens haar toespraak drong May er bij haar partijgenoten nogmaals op aan om zich achter het uitstapakkoord te scharen dat ze onderhandelde met de Europese Unie, “zodat we onze historische taak kunnen afwerken: gevolg geven aan de beslissing van het Britse volk en de Europese Unie op een vlotte, ordelijke manier verlaten.”