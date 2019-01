“May sluit no deal-brexit uit” IB

28 januari 2019

00u48

Bron: Reuters, The Sun 0 De Britse premier Theresa May sluit een no deal-brexit, het scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk zonder deal de Europese Unie zal verlaten, uit. Dat heeft ze in privégesprekken tegen de ministers van haar kabinet gezegd, meldt The Sun op basis van een bron binnen het kabinet.

Toch is May er nog niet klaar voor om publiekelijk een no deal-brexit af te wijzen, aangezien ze dan haar onderhandelingspositie tegenover de Europese Unie in gevaar zou brengen. “De premier heeft het zeer duidelijk gemaakt dat ze niet voor een no deal gaat”, zegt een bronnen binnen het kabinet aan de krant. “Ze is bang dat het (een no deal-brexit, red.) banen gaat kosten en dat wil ze niet.”

Gisteren zei de Britse minister van Onderwijs Damien Hinds nog tegen Sky News dat “hij zich geen scenario voor kan stellen waarin een ‘no deal’ regeringsbeleid wordt.”