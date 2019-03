“May hangt couppoging boven het hoofd” jv

24 maart 2019

06u53

Bron: dpa, anp, rtr 4 Ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. Dat bericht de krant The Sunday Times, die sprak met elf rebellen binnen de regering.

De opstandige ministers zouden van plan zijn hun politieke baas morgen te confronteren. Ze kunnen dan dreigen collectief op te stappen als de premier weigert te vertrekken. “Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken”, zou een van de ministers hebben voorspeld.

May kwam aan de macht in de chaotische periode na het referendum in 2016. Ze ondermijnde haar gezag door in 2017 vervroegde verkiezingen uit te schrijven en een teleurstellend resultaat te boeken. De Conservatieve Partij zag haar parlementaire meerderheid toen in rook opgaan. May sloot vorig jaar een brexitdeal met de EU, maar slaagde er vervolgens niet in die door haar eigen Lagerhuis te loodsen.

De ministers zouden nu op haar plaats een interim-premier willen installeren. May’s secondant David Lidington, milieuminister Michael Gove en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt worden genoemd als mogelijke kandidaten. Een bron rond de regering meldt volgens de krant Mail on Sunday dat het kabinet het er “unaniem” over eens is dat May zo snel mogelijk moet opstappen.

De krant The Guardian bericht dat het handjevol overgebleven politiek bondgenoten van May probeert haar toch in het zadel te houden. Zij waarschuwen dat haar vertrek kan leiden tot nog meer verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij of nieuwe verkiezingen. May zou vandaag krijgsraad houden in haar buitenverblijf Chequers.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal van May goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.

Theresa May staat op dit moment voor een complete impasse. Aan de ene kant wil het Britse parlement haar brexitplannen niet goedkeuren, aan de andere kant wil de Europese Commissie niet tornen aan het akkoord dat de voorbije twee jaar is onderhandeld.

Ondertussen stapten zaterdag meer dan één miljoen betogers op in de straten van Londen om een tweede brexitreferendum te eisen.

