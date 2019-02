“Massagraf met tientallen jezidi’s gevonden in laatste IS-enclave in Syrië” TT

28 februari 2019

12u31

In de buurt van Baghouz, de kleine Syrische enclave waar de allerlaatste IS-strijders zich schuilhouden, hebben de Syrische Democratische Strijdkrachten, de rebellengroep die gesteund wordt door de VS, een massagraf gevonden. Daarin zouden tientallen lichamen liggen van jezidi's.

De jezidi’s vormen een Koerdische religieuze en etnische minderheid, die in Irak zwaar te lijden had onder het geweld van IS. In 2014 werden duizenden jezidi’s uit het Iraakse Sinjar-gebergte door IS naar Syrië gedeporteerd. Veel mannen werden toen vermoord, terwijl de vrouwen werden gebruikt als seksslavinnen. Nu zou er een nieuw graf ontdekt zijn met daarin de lijken van tientallen jezidi's die al die tijd gevangen werden gehouden door IS-strijders, zo meldt een commandant van de rebellengroep SDF (Syrian Democratic Forces). Veel slachtoffers zouden onthoofd zijn.

“Ze zijn afgeslacht”, aldus de commandant van de SDF. Dat het om jezidi’s gaat moet wel nog worden bevestigd.

In Baghouz, dicht bij de Iraakse grens, wordt al enkele weken strijd geleverd tegen de laatste IS-strijders die zich er schuilhouden. De enclave van nog een vierkante kilometer groot is het laatste restje land dat IS nog in handen heeft in heel Syrië. Duizenden burgers, waaronder de vrouwen en kinderen van IS-strijders, zijn de voorbije weken uit de stad gevlucht. Zondag nog luidden de door de Verenigde Staten gesteunde Syrische strijdkrachten de noodklok over de toeloop van buitenlanders uit het ‘kalifaat’. Zij roepen de buitenlandse regeringen op de verantwoordelijkheid voor hun burgers te nemen.

Sinds vorige week woensdag werden bijna 5.000 mannen, vrouwen en kinderen geëvacueerd. Het gaat onder anderen om Europeanen, Irakezen en onderdanen uit vroegere Sovjetrepublieken.

“De aantallen buitenlandse strijders en hun verwanten die wij vasthouden stijgen drastisch”, aldus het hoofd buitenlandse betrekkingen van de Koerden. “Onze huidige infrastructuur kan de massale toestroom niet aan.”

De Koerden in Syrië hebben herhaaldelijk een beroep gedaan op het buitenland om hun burgers te repatriëren, maar de meeste landen zijn terughoudend om de jihadisten en hun familieleden naar huis te laten terugkeren vanwege de veiligheidsproblemen.