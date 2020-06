“Marokko heft lockdown nog niet op” KVE

08 juni 2020

14u53

Bron: ANP 1 De Marokkaanse regering is van plan de lockdown die in het land geldt vanwege het coronavirus sinds 20 maart nog een keer te verlengen. Aanvankelijk werd het einde van de lockdown op 10 juni gepland, maar de regering van premier Saad Eddine al-Othmani zou deze week bekendmaken dat de noodtoestand voorzichtigheidshalve tot het einde van de maand blijft gelden.

Het wordt wel de laatste verlenging, volgens autoriteiten die zijn geraadpleegd door Marokkaanse media. Zij zeggen dat de premier die op 10 juni officieel bekendmaakt.

De strenge lockdown houdt talrijke mensen, onder wie ook Belgen, tegen hun zin vast in Marokko omdat reizen vrijwel onmogelijk is. Tienduizenden Marokkanen elders kunnen al sinds maart niet terug naar huis. Dat de regering toch aan de noodtoestand vasthoudt, is onder meer vanwege een nieuwe uitbraak op een feest in Marrakesh. Het toont volgens de autoriteiten dat het virus ieder moment weer de kop kan opsteken. Er zijn ook praktische problemen met de voorgenomen beheersing van het virus met behulp van tests. De oproep aan bedrijven die weer actief zijn om personeel massaal te laten testen, zou om verschillende redenen nog niet zijn opgevolgd.

Lees ook: Geen Marokkaan komt eigen land nog binnen: wereldwijd 27.850 Marokkanen gestrand (+)