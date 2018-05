'Manhattanhenge': wolkenkrabbers omkaderen spectaculaire zonnewende kv

31 mei 2018

Stonehenge is passé. Anno 2018 moet je in Manhattan zijn om een spectaculaire zonnewende bij te wonen. Gisteren verzamelden duizenden inwoners en toeristen van New York zich in de straten van de metropool om het unieke fenomeen op de gevoelige plaat vast te leggen.

Niet de cirkelvormige opstelling van de reusachtige stenen in Stonehenge, maar de oost-westgerichte straten van Manhattan stonden woensdagavond om stipt 20.12 uur lokale tijd garant voor een spectaculaire zonsondergang waarbij de volledige zon boven de horizon stond en perfect omlijst werd door de torenhoge wolkenkrabbers van The Big Apple.

De straten vulden zich met enthousiastelingen die met professionele camera's en smartphones kiekjes probeerden te maken van de unieke gebeurtenis.

Het was de Amerikaanse astrofysicus Neil deGrasse Tyson die in 1996 met de naam ‘Manhattanhenge’ op de proppen kwam. Het evenement is jaarlijks omstreeks 28 mei en 13 juli te zien.

Wie deze zomer nog een Manhattanhenge wil meepikken, kan dat doen op 12 juli. Er is overigens ook een winterzonnewende: die vindt éénmaal in december en éénmaal in januari plaats, telkens ’s ochtends.

Het “henge”-fenomeen is ook te zien in andere grote steden met veel wolkenkrabbers en lange rechte straten, zoals Chicago, Montreal en Toronto.