“Man steelt vrachtwagen in Duitsland en ramt met opzet verschillende wagens”: zestien gewonden

SVM

07 oktober 2019

20u41

Bron: ANP

In de Duitse plaats Limburg heeft een man in een vermoedelijk gestolen vrachtwagen meerdere auto's geramd. In totaal raakten 16 mensen gewond, een van hen is er erg aan toe. Dat meldt de ‘Frankfurter Neue Presse’. De bestuurder van de vrachtwagen is gearresteerd.