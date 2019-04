“Man steekt zichzelf in brand voor Witte Huis” kv

12 april 2019

21u50

Bron: Belga 0 Aan de noordelijke omheining van het Witte Huis in Washington heeft zich vandaag een incident voorgedaan. Dat meldt de Amerikaanse geheime dienst (USSS) die de president en zijn familie beschermt. Volgens Amerikaanse media is een man opgepakt die mogelijk probeerde zichzelf in brand te steken aan het Witte Huis.

De dienst "reageert op een politie/medisch incident op Pennsylvania Ave, langs de noordelijke omheining van het Witte Huis", stelt de USSS op Twitter.

Volgens ABC News is een man opgepakt nadat hij mogelijk had geprobeerd zichzelf in brand te steken nabij het Witte Huis.



VTM-correspondente Greet De Keyser is momenteel in het Witte Huis en meldt op Twitter dat ze samen met andere journalisten voorlopig de briefing room niet uit mag.

Alle journalisten, inclusief mezelf, zijn door Secret Service verplicht om in de briefing room van Witte Huis te blijven. Een man zette vlak aan de poort van WH zijn jas in brand. Hij geraakte hierbij gewond en is zonet nr ziekenhuis gebracht pic.twitter.com/CtxvcMYTA9 Greet De Keyser(@ Greetdekeyser) link