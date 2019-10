“Man stal ambulance in Oslo om arrestatie te voorkomen” kv

23 oktober 2019

17u03

Bron: Belga 1 De man die gisteren gearresteerd werd in verband met de diefstal van een ziekenwagen in Oslo en na de diefstal met de ambulance verschillende personen aanreed , is verhoord door de Noorse politie. De diefstal van de ziekenwagen gebeurde om "arrestatie te voorkomen", aldus zijn advocaat Oyvind Bergoy Pedersen.

De verdachte is een 32-jarige Noor. Hij heeft gezegd dat hij "niet de intentie had" om iemand schade te berokkenen, aldus Pedersen. De verdachte bevond zich in de ziekenwagen toen hij gearresteerd werd en hij wordt verdacht van poging tot moord, aldus de politie.

Na het incident van gisteren werd ook een tweede verdachte - een vrouw - opgepakt. Niemand raakte zwaar gewond. Een tweeling van 7 maanden die in een koets zat, kwam er met lichte verwondingen van af. Twee vuurwapens (een pistool en een semi-automatisch wapen) en drugs werden in beslag genomen. Volgens Pedersen was het pistool niet geladen en was het andere wapen een namaakversie.



Een 25-jarige vrouw wordt verdacht van onwettig wapenbezit, maar ontkent dat volgens haar advocaat, zo meldt de lokale krant VG.