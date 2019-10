“Man die vier mensen doodstak in politiekantoor Parijs had USB-stick met persoonlijke gegevens van tientallen collega’s” SVM

07 oktober 2019

23u47

Bron: Le Parisien 1 Speurders hebben een onrustwekkende ontdekking gedaan bij Mikhael Harpon, de man die donderdag vier mensen doodstak in een politiekantoor in Parijs. Op een aparte USB-stick stonden naast IS-filmpjes van onthoofdingen ook de persoonlijke gegevens van tientallen collega’s. Er wordt nu onderzocht of hij die info eventueel nodig had voor zijn job als IT’er, weet ‘Le Parisien’.

Als Harpon de data echter doelbewust verzamelde, bestaat de kans dat die gevoelige inhoud nu in verkeerde handen gevallen is. Volgens de procureur van het antiterreurparket is het immers onomstotelijk bewezen dat de dader banden had met salafistische milieus. Sinds enkele maanden stond hij zelfs in nauw contact met een geradicaliseerde imam.

Harpon bekeerde zich tien jaar geleden tot de islam. Zijn relatie met een Marokkaanse vrouw zou daarbij de ideale voedingsbodem gevormd hebben.

Geen hand aan vrouwen

In 2015 had Harpon naar verluidt een heftige aanvaring met een collega. Hij zou de aanslag tegen Charlie Hebdo toen bejubeld hebben. Het incident werd gerapporteerd, maar er werd geen verder gevolg aan gegeven.

Volgens verschillende getuigen gaf Harpon sinds zijn huwelijk in 2014 geen hand meer aan vrouwen. Zijn bazen zagen geen kwaad in hem, hij viel gewoon niet op. “Hij was heel kalm. Hij ging wel naar de moskee, maar dat zag er normaal uit”, aldus een buurvrouw.

Op zijn Facebookprofiel viel niet veel te beleven. Als Harpon iets schreef, ging het wel vaak over islam, Syrië en de Palestijnse zaak. In een filmpje was te zien hoe een man in het Engels verklaarde dat “niets belangrijker is dan als moslim te sterven”.

Slechthorendheid

Zijn slechthorendheid zou dit jaar nog de nodige frustratie met zich meegebracht hebben. Volgens een rapport stond die handicap zijn carrière in de weg.

De nacht vóór Harpon de aanslag zou plegen, was hij volgens zijn vrouw niet in zijn normale doen. Een van de buren hoorde hem zelfs tot zes keer toe ‘Allahu Akbar’ roepen.

Uit het telefonieonderzoek met zijn echtgenote bleek dat het paar op de fatale dag 33 sms’jes had uitgewisseld tussen 11.21 en 11.50 uur. Tijdens die conversatie zei de dader van de feiten vooral religieus gekleurde zaken die eindigden met twee uitdrukkingen: ‘Allahu Akbar’ en ‘volg onze geliefde profeet Mohamed en denk diep na over de Koran’.