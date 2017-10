"Maltese journaliste in haar wagen vermoord met Semtex" SVM

13u00

Bron: Belga 7 REUTERS De restanten van haar wagen. De Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia zou gedood zijn door een krachtige kneedbare plastic springstof, die vaak wordt gebruikt door terroristische organisaties.

The Times of Malta citeert anonieme politiebronnen. Die zeggen dat de kracht van de explosie en de verklaringen van een ooggetuige er op wijzen dat Semtex werd gebruikt. Semtex is vooral berucht doordat het erg populair is bij terroristen. Het materiaal is zo sterk explosief dat 250 gram voldoende is om een vliegtuig neer te halen.

EPA Daphne Caruana Galizia.

De 53-jarige Caruana Galizia kwam om toen een bom in haar wagen ontplofte. Dat gebeurde vlak bij haar woning in Bidnija om 15 uur. Volgens de politie was het lichaam in de wagen onherkenbaar verminkt. De Maltese regering heeft buitenlandse experts onder de arm genomen om de daders te ontmaskeren.

AP

Gisteravond nog vroeg oppositieleider Adrian Delia het ontslag van premier Joseph Muscat omdat hij Caruana Galizia niet heeft kunnen beschermen. Muscat zei daarop dat de vrouw politiebescherming weigerde.

REUTERS

De blogster had in de lente verschillende schandalen onthuld rond naasten van Muscat. Zijn vrouw zou bijvoorbeeld rekeningen geopend hebben in Panama om onder meer smeergeld over te maken vanuit Azerbeidzjan. Muscat sprak van "de grootste schande binnen de politieke Maltese geschiedenis", maar hield wel zijn kabinetschef in dienst. Die zou eveneens geheime rekeningen in Panama bezitten.

AFP

"Iedereen weet dat mevrouw Caruana Galizia een scherpe criticus was van mij, zowel politiek als persoonlijk, maar niemand kan deze barbaarse daad op welke manier dan ook rechtvaardigen", verklaarde Muscat na het nieuws over de aanslag. Hij liet weten alle mogelijke middelen in te zullen zetten om opheldering te verkrijgen. Malta krijgt in het onderzoek alvast hulp van de Amerikaanse FBI en Nederlandse forensische experts.

AP

Maar Caruana Galizia nam niet enkel de socialistische regeringsleider in het vizier, recent schreef ze ook over de voorzitter van de oppositiepartij -de Nationalistische Partij- waar ze dicht bij aanleunde. Dat zei alvast Geert Sciot, honorair consul voor ons land in Malta, aan Radio 1. "Ze noemde hem 'de leugenaar' en kwam elke dag met andere verhalen over hem, onder andere dat hij jarenlang zaken deed met pooiers in Londen." Volgens Sciot ging Caruana Galizia bij haar onderzoek zelf over lijken.

AP