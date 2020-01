“Maleisisch onderzoek naar dood Nora gebrekkig door stigma rond kinderen met beperking” HLA

20 januari 2020

11u52

Bron: Sky News, The Daily Mirror 0 Nora Quoirin, een vijftienjarig Frans-Iers meisje met een mentale en fysieke beperking, verdween deze zomer uit haar hotelkamer in Maleisië. Na een zoektocht van tien dagen werd haar lichaam teruggevonden in de jungle, op zo'n 2,5 kilometer afstand van het resort. Maleisische politie concludeerde dat het meisje zelf uit haar kamer was vertrokken, “op zoek naar aapjes en vlinders” en zo verdwaalde in de jungle waarna ze overleed “door honger en stress”. De ouders van het meisje geloven dat er kwaad opzet in het spel was en houden voet bij stuk. In verschillende interviews die ze dit weekend gaven in de Britse pers, stellen ze het Maleisische politieonderzoek opnieuw in vraag. Ze eisen een heropening van het onderzoek.

Meabh en Sebastian Quoirin beweren dat er in Azië “een groot stigma heerst rond kinderen met een beperking”, en dat dat het onderzoek naar Nora’s verdwijning heeft beïnvloed. De Maleisische politie concludeerde dat het meisje zelf uit bed was gekomen om in de jungle “op zoek te gaan naar aapjes en vlinders”, waarna ze verdwaalde en in het midden van de jungle omkwam van de honger. “Dat is absurd,” beweren de ouders. Nora leed aan een zeldzame aandoening waardoor een mentale en fysieke beperking had. Het vijftienjarige meisje had moeite met lezen en had moeite met wandelen en bewegen. “Ik denk dat zelfs iemand zonder beperking moeite zou hebben om de plaats waar ze werd gevonden te bereiken”, zei de moeder.

De politie heeft volgens de familie Quoirin nooit een degelijk onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden van Nora’s dood. “Van zodra haar lichaam werd gevonden, is het onderzoek stopgezet”, zeggen ze daarover. De ouders hebben nu een vragenlijst met dertig vragen overgemaakt aan de Maleisische politie, in de hoop dat het onderzoek heropend wordt. Volgens hen zijn er verschillende elementen die wijzen in de richting van kwaad opzet. Zo zou er in de slaapkamer van Nora een raam opengestaan waarvan ze beweren dat ze het de avond voor de verdwijning zeker hadden dichtgedaan, is het onmogelijk dat Nora zonder hulp van de steile hoteltrap afgedaald is, en werden er bij de lijkschouwing inwendige bloedingen aangetroffen bij het meisje. “We zijn er honderd procent van overtuigd dat Nora werd ontvoerd, en we vrezen dat de kidnapper opnieuw zal toeslaan.”

Begin deze maand sleepte de familie van Nora het Maleisische vakantieoord waar ze deze zomer verbleven al voor de rechter. Ze verwijten het Dusun Resort bij Kuala Lumpur dat het onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Volgens rechtbankdocumenten eist de familie 40.000 euro compensatie van het resort.

