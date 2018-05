"Maduro zou zelfs Jezus verslaan": Venezolanen hebben geen goed oog in eerlijk verloop verkiezingen TT

19 mei 2018

18u33

Bron: Belga, The Guardian 0 Terwijl het land economisch in puin ligt, trekken de Venezolanen morgen naar de stembus voor de verkiezing van een nieuwe president. Maar of die verkiezingen eerlijk zullen verlopen, daar twijfelen velen aan. "Jezus Christus kan zijn tegenkandidaat zijn, en dan nog zou Maduro het halen: het systeem is zo gemaakt dat hij altijd wint", zeggen zijn tegenstanders.

Nicolas Maduro, die al sinds 2013 aan de macht is na de dood van Hugo Chávez, hoopt morgen herverkozen te worden in het straatarme Zuid-Amerikaanse land. De kans dat hem dat lukt, ondanks de belabberde staat van de economie, is groot. Een echte rivaal die enige realistische kans maakt op de overwinning is er niet, een groot deel van de oppositie boycot de "schijnverkiezing" en ook de internationale gemeenschap toont zich sceptisch.

Maduro heeft de meer dan 20 miljoen kiesgerechtigde Venezolanen opgeroepen zich morgen achter hem te scharen. Nochtans zegt 75 procent van de inwoners het oneens te zijn met het beleid van de regering. In het land heerst een absoluut gebrek aan voedingsmiddelen, medicijnen, water en elektriciteit. Met een maandloon kunnen de inwoners amper een halve kilo vlees kopen.

De inflatie is volgens het Internationaal Monetair Fonds torenhoog: 13.800 procent. De economie is in vijf jaar tijd met 45 procent gekrompen, dit jaar zou daar nog eens 15 procent afgaan.

Maar met een hopeloos verdeelde oppositie en het leger in zijn zak is Maduro nu al zegezeker. De belangrijkste oppositiepartij MUD boycot de verkiezingen. Maduro's voornaamste tegenstanders zijn de chavistische dissident Henri Falcon en de evangelische priester Javier Bertucci.

